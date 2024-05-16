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АКВАЛИЯ ТЕРМАЛЬ НАСЫЩЕННЫЙ КРЕМ ДЛЯ ГЛУБОКОГО УВЛАЖНЕНИЯ КОЖИ ЛИЦА ДЛЯ СУХОЙ И ОЧЕНЬ СУХОЙ ОБЕЗВОЖЕННОЙ КОЖИ тм VICHY 50 мл - Киев (539859) Лекарственный препарат - Цены

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Киев (адрес не указан)
Доступно в 521 аптеке
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Киев, пл. Независимости, 2
Всего: упаковка (1)
950,00 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, пл. Независимости, 1
Всего: упаковка (3)
950,00 грн
Аптека 9-1-1
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Киев, ул. Крещатик, 22
Всего: упаковка (4)
891,00 грн
Бажаемо здоровья
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Киев, ул. Крещатик, 16-А
Всего: упаковка (1)
813,30 грн
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Киев, ул. Крещатик, 13
Всего: упаковка (4)
874,64 грн
Аптека доброго дня
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Киев, ул. Прорезная (Шевченковский), 10
Всего: упаковка (3)
950,00 грн
Бажаемо здоровья
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Киев, ул. Большая Житомирская, 8/14
Всего: упаковка (1)
813,30 грн
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Владимирская, 42
Всего: упаковка (1)
825,62 грн
Аптека 9-1-1
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Киев, ул. Хмельницкого Богдана, 10
Всего: упаковка (1)
945,89 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Крещатик, 44
Всего: упаковка (4)
950,00 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Владимирская, 51/53
Всего: упаковка (1)
950,00 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 20:00
Киев, ул. Институтская, 16
Всего: упаковка (1)
842,18 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, пл. Бессарабская, 7
Всего: упаковка (2)
950,00 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, перек. Ярославов Вал / Стрелецкая, 20/15
Всего: упаковка (1)
957,89
Экономия: -184,72 грн
773,17 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 23:00
Киев, бульв. Шевченко Тараса, 2
Всего: упаковка (2)
822,06 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, перек. Ярославов Вал / Гончара Олеся, 28/31
Всего: упаковка (1)
950,00 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, перек. Хмельницкого Богдана / Франко Ивана, 31/27
Всего: упаковка (1)
822,72 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Хмельницкого Богдана, 33/34
Всего: упаковка (1)
950,00 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Бассейная, 10
Всего: упаковка (1)
827,76
Экономия: -54,49 грн
773,27 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Бассейная, 15
Всего: упаковка (1)
950,00 грн