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АКВАЛИЯ ТЕРМАЛЬ ГЕЛЬ-КРЕМ ДЛЯ ГЛУБОКОГО УВЛАЖНЕНИЯ КОЖИ ЛИЦА ДЛЯ НОРМАЛЬНОЙ И КОМБИНИРОВАННОЙ ОБЕЗВОЖЕННОЙ КОЖИ тм VICHY 50 мл - Запорожье (539866) Лекарственный препарат - Цены

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Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 76 аптеках
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Запорожье, пл. Профсоюзов, 3
Всего: упаковка (1)
948,86
Экономия: -163,34 грн
785,52 грн
Мед-сервис
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Запорожье, ул. Гагарина, 4
Всего: упаковка (1)
765,62 грн
Подорожник
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Запорожье, просп. Соборный, 156
Всего: упаковка (2)
899,00 грн
Аптека доброго дня
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Запорожье, просп. Соборный, 148
Всего: упаковка (1)
950,00 грн
Аптека низких цен
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Запорожье, ул. Иванова, 2-Б
Всего: упаковка (1)
944,34
Экономия: -110,06 грн
834,28 грн
Мед-сервис
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Запорожье, просп. Соборный, 144
Всего: упаковка (1)
805,62 грн
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Запорожье, просп. Соборный, 87/3
Всего: упаковка (1)
986,96
Экономия: -55,96 грн
931,00 грн
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Запорожье, просп. Соборный, 149
Всего: упаковка (1)
950,03
Экономия: -65,19 грн
884,84 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется через 21 мин
Запорожье, просп. Соборный, 147
Всего: упаковка (1)
987,15
Экономия: -164,45 грн
822,70 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Патриотическая, 68-А
Всего: упаковка (1)
1003,20
Экономия: -152,00 грн
851,20 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 07:00
Запорожье, перек. Независимой Украины / Гончаренко Михаила, 66/5
Всего: упаковка (1)
937,39
Экономия: -52,55 грн
884,84 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Школьная, 13
Всего: упаковка (1)
957,44
Экономия: -126,77 грн
830,67 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Сталеваров, 9-А
Всего: упаковка (1)
960,32
Экономия: -147,71 грн
812,61 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется через 21 мин
Запорожье, перек. Школьная / Запорожская, 30/6
Всего: упаковка (1)
991,61
Экономия: -81,51 грн
910,10 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 07:30
Запорожье, просп. Моторостроителей, 64
Всего: упаковка (1)
942,18
Экономия: -84,42 грн
857,76 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Зайцева Вячеслава, 18
Всего: упаковка (1)
939,65
Экономия: -54,81 грн
884,84 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:00
Запорожье, перек. Соборный / Крепостная, 81/49
Всего: упаковка (1)
937,57
Экономия: -52,73 грн
884,84 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется через 21 мин
Запорожье, ул. Украинская, 2-Ж
Всего: упаковка (1)
873,53 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Павлокичкасская, 15-А
Всего: упаковка (1)
803,92
Экономия: -50,75 грн
753,17 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Глазунова / Павлокичкасская, 11/16
Всего: упаковка (1)
947,23
Экономия: -66,00 грн
881,23 грн