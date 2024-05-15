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PURE SKIN ПЕНА ДЛЯ ОЧИЩЕНИЯ ЛИЦА 150 мл - Харьков (875374) Лекарственный препарат - Цены

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Харьков (адрес не указан)
Доступно в 7 аптеках
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67
Всего: упаковка (2)
622,04
Экономия: -29,50 грн
592,54 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Космическая, 23
Всего: упаковка (1)
632,05
Экономия: -39,21 грн
592,84 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, пер. Расторгуевский, 2
Всего: упаковка (1)
637,75
Экономия: -45,33 грн
592,42 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:30
Харьков, просп. Гагарина, 167
Всего: упаковка (2)
630,37
Экономия: -37,96 грн
592,41 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Людвига Свободы, 33-А
Всего: упаковка (1)
614,49
Экономия: -95,93 грн
518,56 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Победы, 65-Г
Всего: упаковка (1)
624,23
Экономия: -73,00 грн
551,23 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:30
Харьков, просп. Героев Харькова, 256
Всего: упаковка (2)
636,25
Экономия: -71,05 грн
565,20 грн
В других городах:
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Сумы, ул. Харьковская, 12
Всего: упаковка (1)
629,95
Экономия: -46,85 грн
583,10 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:30
Слобожанское, ул. Строителей, 16-Б
Всего: упаковка (1)
618,86
Экономия: -78,95 грн
539,91 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, просп. Слобожанский, 74-А
Всего: упаковка (1)
639,85
Экономия: -74,45 грн
565,40 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, просп. Слобожанский, 12
Всего: упаковка (1)
631,24
Экономия: -87,14 грн
544,10 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, ул. Харьковская, 7-А
Всего: упаковка (1)
639,01
Экономия: -46,32 грн
592,69 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, просп. Поля Александра, 1/9
Всего: упаковка (1)
626,54
Экономия: -93,83 грн
532,71 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, ул. Метростроевская, 19
Всего: упаковка (2)
620,97
Экономия: -59,64 грн
561,33 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, бульв. Славы, 8
Всего: упаковка (1)
628,16
Экономия: -88,25 грн
539,91 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, просп. Науки, 171
Всего: упаковка (1)
629,11
Экономия: -63,81 грн
565,30 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 07:30
Днепр, ж/м Тополь-1, 15
Всего: упаковка (1)
637,75
Экономия: -63,05 грн
574,70 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Ладожская, 13-Б
Всего: упаковка (1)
635,05
Экономия: -57,35 грн
577,70 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:30
Запорожье, ул. Ладожская, 14
Всего: упаковка (4)
632,23
Экономия: -52,13 грн
580,10 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Металлургов, 16
Всего: упаковка (2)
623,84
Экономия: -31,54 грн
592,30 грн