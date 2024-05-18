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Бактробан™ мазь назальная 2 % туба 3 г, №1 - Запорожье (20220) Лекарственный препарат - Цены

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Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 51 аптеке
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Запорожье, пл. Профсоюзов, 3
Всего: упаковка (1)
250,01
Экономия: -40,52 грн
209,49 грн
Аптека шар@
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Запорожье, просп. Соборный, 152
Всего: упаковка (1)
233,67
Экономия: -12,77 грн
220,90 грн
Подорожник
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Запорожье, просп. Соборный, 156
Всего: упаковка (1)
224,53
Экономия: -25,64 грн
198,89 грн
Аптека бам
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Запорожье, просп. Соборный, 109
Всего: упаковка (1)
223,99
Экономия: -25,10 грн
198,89 грн
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Иванова, 2-Б
Всего: упаковка (2)
239,42
Экономия: -21,59 грн
217,83 грн
Аптека оптовых цен
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Запорожье, ул. Иванова, 2-Б
Всего: упаковка (1)
230,08 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Патриотическая, 68-А
Всего: упаковка (2)
241,73
Экономия: -25,07 грн
216,66 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Сталеваров, 7
Всего: упаковка (1)
219,13 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Сталеваров, 9-А
Всего: упаковка (1)
242,39
Экономия: -28,86 грн
213,53 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Школьная / Запорожская, 28/9-Б
Всего: упаковка (2)
232,66 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Школьная / Запорожская, 30/6
Всего: упаковка (2)
225,36
Экономия: -15,68 грн
209,68 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Моторостроителей, 56-А
Всего: упаковка (1)
243,47
Экономия: -14,56 грн
228,91 грн
Народная аптека
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Закрыто
Запорожье, просп. Соборный, 88
Всего: упаковка (1)
276,00
Экономия: -65,00 грн
211,00 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Глазунова / Павлокичкасская, 11/16
Всего: упаковка (1)
227,55
Экономия: -10,65 грн
216,90 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Павлокичкасская, 16-А
Всего: упаковка (1)
223,99
Экономия: -25,10 грн
198,89 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Школьная / Крепостная, 42/10
Всего: упаковка (1)
223,09 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Историческая, 35
Всего: упаковка (3)
219,17
Экономия: -11,17 грн
208,00 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 51-Д
Всего: упаковка (1)
247,25
Экономия: -36,13 грн
211,12 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Запорожская, 1-Б
Всего: упаковка (1)
223,33 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Добровольческих Батальонов, 54
Всего: упаковка (1)
221,85 грн