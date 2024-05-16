Все аптеки Украины
ATC-классификацияСРЕДСТВА, ДЕЙСТВУЮЩИЕ НА РЕСПИРАТОРНУЮ СИСТЕМУСРЕДСТВА, ПРИМЕНЯЕМЫЕ ПРИ ЗАБОЛЕВАНИЯХ ПОЛОСТИ НОСАПРОТИВООТЕЧНЫЕ И ДРУГИЕ ПРЕПАРАТЫ ДЛЯ МЕСТНОГО ПРИМЕНЕНИЯ ПРИ ЗАБОЛЕВАНИЯХ ПОЛОСТИ НОСАПрочие средства для лечения заболеваний полости носаМупироцинБактробан™Цены в аптеках

Бактробан™ мазь назальная 2 % туба 3 г, №1 - Харьков (20220) Лекарственный препарат - Цены

  • О препарате
  • Цены
  • Карта
Харьков (адрес не указан)
Доступно в 89 аптеках
Аптека оптовых цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Руставели Шота, 10
Всего: упаковка (2)
240,34 грн
Аптека оптовых цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Героев Харькова, 99
Всего: упаковка (1)
226,90 грн
Первая аптека
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 20
Всего: упаковка (1)
230,80 грн
Первая аптека
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 20
Всего: упаковка (1)
231,41 грн
Подорожник
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 1
Всего: упаковка (1)
231,99
Экономия: -33,10 грн
198,89 грн
Аптека 9-1-1
Подробнее
Закрыто Открывается через 28 мин
Харьков, ул. Молочная, 6
Всего: упаковка (1)
237,40 грн
Аптека низкие цены №1
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Маломясницкая, 9/11
Всего: упаковка (1)
237,11 грн
Аптека оптовых цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Нетеченская, 25
Всего: упаковка (2)
237,46 грн
Аптека 9-1-1
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Вернадского Академика, 14
Всего: упаковка (1)
238,24 грн
Подорожник
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Гагарина, 26
Всего: упаковка (1)
232,99
Экономия: -34,10 грн
198,89 грн
Аптека 9-1-1
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Героев Харькова, 137
Всего: упаковка (1)
237,79 грн
Аптека доброго дня
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Рождественская, 29-А
Всего: упаковка (1)
285,50
Экономия: -83,30 грн
202,20 грн
Аптека 9-1-1
Подробнее
Закрыто Открывается в 07:00
Харьков, ул. Рождественская, 29-Б
Всего: упаковка (1)
231,68 грн
Аптека 9-1-1
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, пл. Свободы, 8
Всего: упаковка (2)
228,47 грн
1 социальна аптека
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Москалевская, 61
Всего: упаковка (3)
276,40
Экономия: -74,20 грн
202,20 грн
Аптека 9-1-1
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Павлова Академика, 44-Б
Всего: упаковка (2)
235,19 грн
1 социальна аптека
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Космическая, 16
Всего: упаковка (1)
289,90
Экономия: -87,70 грн
202,20 грн
Аптека 9-1-1
Подробнее
Закрыто Открывается через 28 мин
Харьков, ул. Космическая, 25
Всего: упаковка (2)
227,66 грн
Аптека 9-1-1
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Богомольца Академика, 4
Всего: упаковка (2)
227,75 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Богомольца Академика, 4
Всего: упаковка (1)
233,25
Экономия: -22,05 грн
211,20 грн