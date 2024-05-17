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Альпикол сироп флакон 120 мл, №1 - Запорожье (529381) Лекарственный препарат - Цены

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Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 31 аптеке
Народная аптека
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Запорожье, ул. Апухтина Дмитрия, 27
Всего: упаковка (24)
Наличие на 2024-05-20 - 15:00
252,60 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, пл. Профсоюзов, 3
Всего: упаковка (24)
Наличие на 2024-05-20 - 14:00
252,60 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 152
Всего: упаковка (1)
271,75
Экономия: -29,51 грн
242,24 грн
Аптека интернет цен
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Закрыто Открывается в 07:30
Запорожье, просп. Соборный, 129
Всего: упаковка (1)
285,00
Экономия: -40,00 грн
245,00 грн
Аптека интернет цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Украинская, 57
Всего: упаковка (24)
Наличие на 2024-05-20 - 14:00
252,60 грн
Аптека бам
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Открыто Закроется через 22 мин
Запорожье, просп. Соборный, 109
Всего: упаковка (24)
Наличие на 2024-05-20 - 16:00
252,60 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Иванова, 2-Б
Всего: упаковка (24)
Наличие на 2024-05-20 - 18:00
252,60 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Иванова, 2-Б
Всего: упаковка (2)
262,90 грн
Народная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Рекордная, 32
Всего: упаковка (24)
Наличие на 2024-05-20 - 15:00
252,60 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Патриотическая / Победы, 86/121
Всего: упаковка (24)
Наличие на 2024-05-20 - 17:00
252,60 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 87/3
Всего: упаковка (24)
Наличие на 2024-05-21 - 12:00
252,60 грн
Народная аптека
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Открыто Закроется в 23:00
Запорожье, ул. Победы, 80
Всего: упаковка (24)
Наличие на 2024-05-20 - 14:00
252,60 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется через 22 мин
Запорожье, просп. Соборный, 149
Всего: упаковка (24)
Наличие на 2024-05-20 - 15:00
252,60 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется через 22 мин
Запорожье, ул. Патриотическая, 70
Всего: упаковка (1)
259,21
Экономия: -16,28 грн
242,93 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется через 22 мин
Запорожье, просп. Соборный, 147
Всего: упаковка (1)
290,84
Экономия: -48,45 грн
242,39 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Независимой Украины / Сталеваров, 68/5
Всего: упаковка (24)
Наличие на 2024-05-20 - 15:00
252,60 грн
Аптека интернет цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 149
Всего: упаковка (24)
Наличие на 2024-05-20 - 16:00
252,60 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Патриотическая, 68-А
Всего: упаковка (3)
283,01
Экономия: -49,55 грн
233,46 грн
Аптека бам
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Запорожская, 13
Всего: упаковка (24)
Наличие на 2024-05-21 - 12:00
252,60 грн
Народная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, бульв. Центральный, 27
Всего: упаковка (24)
Наличие на 2024-05-20 - 17:00
252,60 грн