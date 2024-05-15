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Акистан капли глазные, раствор 50 мкг/мл флакон полиэтиленовый 2.5 мл, №1 - Днепр (Днепропетровск) (327176) Лекарственный препарат - Цены

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Днепр (Днепропетровск) (адрес не указан)
Доступно в 107 аптеках
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Каменская, 40
Всего: упаковка (1)
207,13
Экономия: -15,72 грн
191,41 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Каменская, 40-Д
Всего: упаковка (2)
198,75
Экономия: -7,85 грн
190,90 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Галицкого Данила, 25
Всего: упаковка (1)
207,97
Экономия: -17,20 грн
190,77 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Рабочая, 152
Всего: упаковка (1)
196,08
Экономия: -19,51 грн
176,57 грн
Не болей! семья аптек
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Открыто Закроется в 18:00
Днепр, ул. Большая Диевская, 111
Всего: упаковка (1)
183,33
Экономия: -11,33 грн
172,00 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Рабочая, 67
Всего: упаковка (1)
202,59
Экономия: -24,45 грн
178,14 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Рабочая, 79-А
Всего: упаковка (2)
183,11
Экономия: -7,09 грн
176,02 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Рабочая, 168
Всего: упаковка (1)
181,13
Экономия: -9,13 грн
172,00 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Большая Диевская, 36
Всего: упаковка (1)
196,78
Экономия: -21,01 грн
175,77 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Большая Диевская, 40
Всего: упаковка (1)
201,91
Экономия: -23,30 грн
178,61 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Набережная Заводская, 73-Д
Всего: упаковка (1)
197,91
Экономия: -12,91 грн
185,00 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Рабочая, 95
Всего: упаковка (1)
210,16
Экономия: -32,04 грн
178,12 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Метростроевская, 19
Всего: упаковка (1)
196,32
Экономия: -17,44 грн
178,88 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Метростроевская, 12/5
Всего: упаковка (2)
196,58
Экономия: -17,70 грн
178,88 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 19:30
Днепр, ул. 128-й Бригады Теробороны, 2-Б
Всего: упаковка (1)
197,13
Экономия: -20,74 грн
176,39 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, просп. Яворницкого Дмитрия, 125
Всего: упаковка (1)
193,53
Экономия: -16,67 грн
176,86 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, пл. Вокзальная, 1
Всего: упаковка (2)
194,68
Экономия: -11,68 грн
183,00 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, пер. Парусный, 18-Б
Всего: упаковка (1)
187,76
Экономия: -15,23 грн
172,53 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, пер. Парусный, 18-Л
Всего: упаковка (3)
191,45
Экономия: -11,41 грн
180,04 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 19:00
Днепр, просп. Яворницкого Дмитрия, 123/2
Всего: упаковка (1)
190,32
Экономия: -13,93 грн
176,39 грн