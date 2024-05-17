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БЕРЕШ ВИТА-D3 КИД таблетки для жевания 800 МЕ, №50 - Одесса (534535) Лекарственный препарат - Цены

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Одесса (адрес не указан)
Доступно в 1 аптеке
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:30
Одесса, ул. Черняховского, 1-А
Всего: упаковка (1)
227,95
Экономия: -12,74 грн
215,21 грн
В других городах:
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Ладожская, 14
Всего: упаковка (1)
259,94
Экономия: -17,90 грн
242,04 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, просп. Металлургов, 16
Всего: упаковка (1)
229,90
Экономия: -20,55 грн
209,35 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, ул. Сталеваров, 32
Всего: упаковка (2)
254,95
Экономия: -28,71 грн
226,24 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 19:30
Каменское, ул. Мурахтова, 1-А
Всего: упаковка (1)
174,53
Экономия: -18,70 грн
155,83 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:30
Каменское, просп. Шевченко Тараса, 5-А
Всего: упаковка (1)
217,35
Экономия: -15,73 грн
201,62 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:00
Каменское, просп. Свободы, 57
Всего: упаковка (1)
221,59
Экономия: -21,87 грн
199,72 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Чумаченко, 34
Всего: упаковка (1)
267,98
Экономия: -33,00 грн
234,98 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:30
Запорожье, ул. Северокольцевая, 15
Всего: упаковка (1)
233,66
Экономия: -24,31 грн
209,35 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Каменская, 40-Д
Всего: упаковка (1)
199,10
Экономия: -23,41 грн
175,69 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Калиновая, 1
Всего: упаковка (2)
220,52
Экономия: -19,95 грн
200,57 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Полтава, ул. Алмазная, 5
Всего: упаковка (1)
200,15
Экономия: -16,25 грн
183,90 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:30
Харьков, просп. Героев Харькова, 256
Всего: упаковка (9)
172,96
Экономия: -19,08 грн
153,88 грн
В других городах больше нет предложений с препаратом