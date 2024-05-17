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БЕРЕШ ВИТА-D3 КИД таблетки для жевания 800 МЕ, №50 - Львов (534535) Лекарственный препарат - Цены

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Львов (адрес не указан)
К сожалению, препарат в аптеках города Львов не найдено
В других городах:
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Черняховского, 1-А
Всего: упаковка (1)
225,39
Экономия: -10,18 грн
215,21 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Полтава, ул. Алмазная, 5
Всего: упаковка (1)
199,71
Экономия: -15,81 грн
183,90 грн
Не болей
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Закрыто Открывается в 08:00
Каменское, просп. Шевченко Тараса, 5-А
Всего: упаковка (1)
221,78
Экономия: -20,16 грн
201,62 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Каменское, просп. Свободы, 57
Всего: упаковка (1)
224,69
Экономия: -24,97 грн
199,72 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:00
Каменское, ул. Мурахтова, 1-А
Всего: упаковка (1)
169,20
Экономия: -13,37 грн
155,83 грн
Не болей
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, ул. Каменская, 40-Д
Всего: упаковка (1)
202,71
Экономия: -27,02 грн
175,69 грн
Не болей
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, ул. Калиновая, 1
Всего: упаковка (2)
222,12
Экономия: -21,55 грн
200,57 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:30
Запорожье, ул. Ладожская, 14
Всего: упаковка (1)
263,69
Экономия: -21,65 грн
242,04 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Металлургов, 16
Всего: упаковка (1)
235,61
Экономия: -26,26 грн
209,35 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Сталеваров, 32
Всего: упаковка (2)
250,39
Экономия: -24,15 грн
226,24 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:30
Запорожье, ул. Чумаченко, 34
Всего: упаковка (1)
269,39
Экономия: -34,41 грн
234,98 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 07:30
Запорожье, ул. Северокольцевая, 15
Всего: упаковка (1)
237,23
Экономия: -27,88 грн
209,35 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:30
Харьков, просп. Героев Харькова, 256
Всего: упаковка (9)
173,93
Экономия: -20,05 грн
153,88 грн
В других городах больше нет предложений с препаратом