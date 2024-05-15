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БЕРЕШ ВИТА-D3 КИД таблетки для жевания 800 МЕ, №50 - Днепр (Днепропетровск) (534535) Лекарственный препарат - Цены

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Днепр (Днепропетровск) (адрес не указан)
Доступно в 2 аптеках
Не болей
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Каменская, 40-Д
Всего: упаковка (1)
201,22
Экономия: -25,53 грн
175,69 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Калиновая, 1
Всего: упаковка (2)
224,14
Экономия: -23,57 грн
200,57 грн
В других городах:
Аптека низких цен
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Открыто Закроется через 38 мин
Каменское, ул. Мурахтова, 1-А
Всего: упаковка (1)
173,15
Экономия: -17,32 грн
155,83 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:00
Каменское, просп. Свободы, 57
Всего: упаковка (1)
223,09
Экономия: -23,37 грн
199,72 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:30
Каменское, просп. Шевченко Тараса, 5-А
Всего: упаковка (1)
217,80
Экономия: -16,18 грн
201,62 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Ладожская, 14
Всего: упаковка (1)
265,71
Экономия: -23,67 грн
242,04 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, просп. Металлургов, 16
Всего: упаковка (1)
236,07
Экономия: -26,72 грн
209,35 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, ул. Сталеваров, 32
Всего: упаковка (2)
251,71
Экономия: -25,47 грн
226,24 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:30
Запорожье, ул. Северокольцевая, 15
Всего: упаковка (1)
229,10
Экономия: -19,75 грн
209,35 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Чумаченко, 34
Всего: упаковка (1)
259,86
Экономия: -24,88 грн
234,98 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:30
Кривой Рог, ул. Лисового, 14-А
Всего: упаковка (1)
270,55
Экономия: -10,88 грн
259,67 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Полтава, ул. Алмазная, 5
Всего: упаковка (1)
203,17
Экономия: -19,27 грн
183,90 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:30
Харьков, просп. Героев Харькова, 256
Всего: упаковка (9)
177,01
Экономия: -23,13 грн
153,88 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:30
Одесса, ул. Черняховского, 1-А
Всего: упаковка (1)
229,84
Экономия: -14,63 грн
215,21 грн
В других городах больше нет предложений с препаратом