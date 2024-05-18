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БАЛЬЗАМ БОЛОТОВА 250 мл, №1 - Запорожье (510859) Лекарственный препарат - Цены

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Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 135 аптеках
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Запорожье, ул. Апухтина Дмитрия, 27
Всего: упаковка (23)
Наличие на 2024-05-20 - 15:00
405,90 грн
Аптека низких цен
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Запорожье, пл. Профсоюзов, 3
Всего: упаковка (1)
479,11
Экономия: -74,21 грн
404,90 грн
Аптека шар@
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Запорожье, просп. Соборный, 152
Всего: упаковка (1)
440,04
Экономия: -37,36 грн
402,68 грн
Подорожник
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Запорожье, просп. Соборный, 156
Всего: упаковка (1)
458,99
Экономия: -70,59 грн
388,40 грн
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Запорожье, просп. Соборный, 129
Всего: упаковка (4)
439,00
Экономия: -64,00 грн
375,00 грн
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Запорожье, ул. Украинская, 57
Всего: упаковка (23)
Наличие на 2024-05-20 - 14:00
405,90 грн
Аптека бам
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 109
Всего: упаковка (4)
421,99
Экономия: -33,59 грн
388,40 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Яценко, 2
Всего: упаковка (1)
460,19 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Иванова, 2-Б
Всего: упаковка (1)
431,96
Экономия: -25,47 грн
406,49 грн
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Иванова, 2-Б
Всего: упаковка (1)
430,01 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 144
Всего: упаковка (1)
396,10 грн
Народная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Рекордная, 32
Всего: упаковка (23)
Наличие на 2024-05-20 - 15:00
405,90 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Патриотическая / Победы, 86/121
Всего: упаковка (23)
Наличие на 2024-05-20 - 17:00
405,90 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 87/3
Всего: упаковка (1)
423,87
Экономия: -35,31 грн
388,56 грн
Народная аптека
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Закрыто Открывается в 05:00
Запорожье, ул. Победы, 80
Всего: упаковка (23)
Наличие на 2024-05-20 - 14:00
405,90 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 149
Всего: упаковка (1)
456,55
Экономия: -67,72 грн
388,83 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Патриотическая, 70
Всего: упаковка (1)
417,27
Экономия: -25,49 грн
391,78 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Победы, 119
Всего: упаковка (1)
459,00 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 87-В
Всего: упаковка (1)
413,74 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 147
Всего: упаковка (2)
455,13
Экономия: -66,30 грн
388,83 грн