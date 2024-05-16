Все аптеки Украины
Косметические средстваСредства по уходу за волосами и ногтямиСредства для профилактики перхотиШампуниSEBOMAX ШАМПУНЬ ПРОТИВ ПЕРХОТИЦены в аптеках

SEBOMAX ШАМПУНЬ ПРОТИВ ПЕРХОТИ Control 200 мл - Киев (526310) Лекарственный препарат - Цены

  • О препарате
  • Цены
  • Карта
Киев (адрес не указан)
Доступно в 13 аптеках
Аптека доброго дня
Подробнее
Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Крещатик, 44
Всего: упаковка (1)
557,00 грн
Біла ромашка
Подробнее
Открыто Закроется в 23:00
Киев, пл. Спортивная, 1-А
Всего: упаковка (2)
601,95
Экономия: -18,06 грн
583,89 грн
Бажаемо здоровья
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Верхний Вал, 22
Всего: упаковка (1)
556,90 грн
Біла ромашка
Подробнее
Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Ярославская, 56-А
Всего: упаковка (2)
601,95
Экономия: -18,06 грн
583,89 грн
Бажаемо здоровья
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Златоустовская, 44/22
Всего: упаковка (1)
556,90 грн
Біла ромашка
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Антоновича, 176
Всего: упаковка (1)
601,95
Экономия: -18,06 грн
583,89 грн
Аптека доброго дня
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Митрополита Андрея Шептицкого, 4-А
Всего: упаковка (1)
557,00 грн
Біла ромашка
Подробнее
Открыто Закроется в 22:00
Киев, просп. Берестейский, 47
Всего: упаковка (2)
601,95
Экономия: -18,06 грн
583,89 грн
Бажаемо здоровья
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Киев, бульв. Вацлава Гавела, 27-Б
Всего: упаковка (1)
556,90 грн
Бажаемо здоровья
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Драгоманова, 2
Всего: упаковка (2)
556,02 грн
Бажаемо здоровья
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Щербаковского Данилы, 72
Всего: упаковка (2)
554,12 грн
Бажаемо здоровья
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Ревуцкого, 35
Всего: упаковка (1)
556,90 грн
Бажаемо здоровья
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Киев, просп. Глушкова Академика, 31-А
Всего: упаковка (1)
556,01 грн
В других городах:
Бажаемо здоровья
Подробнее
Открыто Закроется в 22:00
Вишневое, ул. Европейская, 24-А
Всего: упаковка (1)
556,90 грн
Бажаемо здоровья
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Крюковщина, ул. Единства, 2
Всего: упаковка (1)
556,90 грн
Біла ромашка
Подробнее
Открыто Закроется в 22:00
Белая Церковь, ул. Ярослава Мудрого, 40
Всего: упаковка (1)
601,95
Экономия: -18,06 грн
583,89 грн
Бажаемо здоровья
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Житомир, ул. Киевская, 87
Всего: упаковка (2)
556,90 грн
Бажаемо здоровья
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Бердичев, ул. Европейская, 3
Всего: упаковка (1)
556,90 грн
Бажаемо здоровья
Подробнее
Открыто Закроется в 22:00
Винница, ул. Пирогова, 17
Всего: упаковка (1)
553,33 грн
Біла ромашка
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Винница, ул. 600-летия, 17-Е
Всего: упаковка (2)
601,95
Экономия: -18,06 грн
583,89 грн