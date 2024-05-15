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MELABEL ФОРТЕ отбеливающий крем 30 мл - Харьков (526378) Лекарственный препарат - Цены

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Харьков (адрес не указан)
Доступно в 1 аптеке
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Космическая, 23
Всего: упаковка (2)
901,78
Экономия: -71,56 грн
830,22 грн
В других городах:
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Сумы, ул. Харьковская, 12
Всего: упаковка (1)
898,78
Экономия: -42,88 грн
855,90 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, просп. Слобожанский, 12
Всего: упаковка (1)
1010,63
Экономия: -139,51 грн
871,12 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, ул. Харьковская, 7-А
Всего: упаковка (1)
1013,01
Экономия: -97,20 грн
915,81 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, просп. Поля Александра, 1/9
Всего: упаковка (1)
1003,56
Экономия: -150,28 грн
853,28 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, бульв. Славы, 8
Всего: упаковка (1)
896,21
Экономия: -40,31 грн
855,90 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, просп. Науки, 171
Всего: упаковка (1)
1017,69
Экономия: -122,13 грн
895,56 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, ул. Независимости, 27
Всего: упаковка (2)
1009,11
Экономия: -58,11 грн
951,00 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 07:30
Днепр, ж/м Тополь-1, 15
Всего: упаковка (1)
909,91
Экономия: -54,01 грн
855,90 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Ладожская, 13-Б
Всего: упаковка (2)
915,49
Экономия: -50,68 грн
864,81 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Металлургов, 16
Всего: упаковка (1)
890,05
Экономия: -34,15 грн
855,90 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 07:30
Запорожье, просп. Соборный, 218
Всего: упаковка (1)
923,18
Экономия: -58,37 грн
864,81 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 149
Всего: упаковка (1)
1013,48
Экономия: -62,48 грн
951,00 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 147
Всего: упаковка (3)
623,82
Экономия: -60,69 грн
563,13 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Школьная / Запорожская, 30/6
Всего: упаковка (2)
979,82
Экономия: -28,82 грн
951,00 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 07:00
Запорожье, просп. Соборный, 42
Всего: упаковка (2)
937,71
Экономия: -37,80 грн
899,91 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Энтузиастов, 3
Всего: упаковка (1)
726,12
Экономия: -37,92 грн
688,20 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:30
Запорожье, ул. Украинца Владимира, 16-А
Всего: упаковка (1)
955,07
Экономия: -55,16 грн
899,91 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Героев АТО, 39
Всего: упаковка (1)
1040,30
Экономия: -103,39 грн
936,91 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Бровары, ул. Киевская, 294/1
Всего: упаковка (1)
608,71
Экономия: -18,70 грн
590,01 грн