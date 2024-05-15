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MELABEL ФОРТЕ отбеливающий крем 30 мл - Днепр (Днепропетровск) (526378) Лекарственный препарат - Цены

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Днепр (Днепропетровск) (адрес не указан)
Доступно в 7 аптеках
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Независимости, 27
Всего: упаковка (2)
1009,11
Экономия: -58,11 грн
951,00 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 19:30
Днепр, просп. Поля Александра, 1/9
Всего: упаковка (1)
1023,17
Экономия: -169,89 грн
853,28 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, просп. Науки, 171
Всего: упаковка (1)
1018,65
Экономия: -123,09 грн
895,56 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Харьковская, 7-А
Всего: упаковка (1)
996,08
Экономия: -80,27 грн
915,81 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ж/м Тополь-1, 15
Всего: упаковка (1)
988,09
Экономия: -77,03 грн
911,06 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, просп. Слобожанский, 12
Всего: упаковка (1)
1010,63
Экономия: -139,51 грн
871,12 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, бульв. Славы, 8
Всего: упаковка (1)
982,48
Экономия: -126,58 грн
855,90 грн
В других городах:
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, ул. Ладожская, 13-Б
Всего: упаковка (2)
915,49
Экономия: -50,68 грн
864,81 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, просп. Металлургов, 16
Всего: упаковка (1)
890,05
Экономия: -34,15 грн
855,90 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, просп. Соборный, 218
Всего: упаковка (1)
923,18
Экономия: -58,37 грн
864,81 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, просп. Соборный, 149
Всего: упаковка (1)
1013,48
Экономия: -62,48 грн
951,00 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, просп. Соборный, 147
Всего: упаковка (3)
684,94
Экономия: -121,81 грн
563,13 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Запорожского казачества, 27
Всего: упаковка (1)
927,45
Экономия: -27,54 грн
899,91 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, перек. Школьная / Запорожская, 30/6
Всего: упаковка (2)
979,82
Экономия: -28,82 грн
951,00 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, ул. Энтузиастов, 3
Всего: упаковка (1)
726,12
Экономия: -37,92 грн
688,20 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, просп. Соборный, 42
Всего: упаковка (2)
937,71
Экономия: -37,80 грн
899,91 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:30
Запорожье, ул. Украинца Владимира, 16-А
Всего: упаковка (1)
955,07
Экономия: -55,16 грн
899,91 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:00
Кривой Рог, ул. Героев АТО, 39
Всего: упаковка (1)
1040,30
Экономия: -103,39 грн
936,91 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 19:30
Харьков, ул. Космическая, 23
Всего: упаковка (2)
1006,63
Экономия: -176,41 грн
830,22 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:30
Сумы, ул. Харьковская, 12
Всего: упаковка (1)
993,03
Экономия: -68,66 грн
924,37 грн