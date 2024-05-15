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MELABEL ОТБЕЛИВАЮЩИЙ НОЧНОЙ КРЕМ 50 мл - Харьков (526375) Лекарственный препарат - Цены

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Харьков (адрес не указан)
Доступно в 6 аптеках
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67
Всего: упаковка (2)
778,49
Экономия: -35,09 грн
743,40 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Космическая, 23
Всего: упаковка (1)
783,25
Экономия: -62,15 грн
721,10 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, пер. Расторгуевский, 2
Всего: упаковка (1)
854,32
Экономия: -50,71 грн
803,61 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Людвига Свободы, 33-А
Всего: упаковка (1)
923,55
Экономия: -144,18 грн
779,37 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Победы, 65-Г
Всего: упаковка (2)
868,04
Экономия: -101,51 грн
766,53 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:30
Харьков, просп. Героев Харькова, 256
Всего: упаковка (1)
788,45
Экономия: -45,05 грн
743,40 грн
В других городах:
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Сумы, ул. Харьковская, 12
Всего: упаковка (1)
788,21
Экономия: -37,61 грн
750,60 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, просп. Слобожанский, 74-А
Всего: упаковка (1)
952,37
Экономия: -108,58 грн
843,79 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, ул. Харьковская, 7-А
Всего: упаковка (1)
951,12
Экономия: -91,26 грн
859,86 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 07:30
Днепр, просп. Яворницкого Дмитрия, 123/2
Всего: упаковка (1)
859,04
Экономия: -56,17 грн
802,87 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, просп. Поля Александра, 1/9
Всего: упаковка (1)
932,54
Экономия: -139,64 грн
792,90 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, просп. Науки, 171
Всего: упаковка (1)
945,67
Экономия: -113,49 грн
832,18 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 07:30
Днепр, ж/м Тополь-1, 15
Всего: упаковка (1)
854,32
Экономия: -50,71 грн
803,61 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Ладожская, 13-Б
Всего: упаковка (1)
794,59
Экономия: -43,99 грн
750,60 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Металлургов, 16
Всего: упаковка (1)
780,55
Экономия: -29,95 грн
750,60 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 07:30
Запорожье, просп. Соборный, 218
Всего: упаковка (1)
784,93
Экономия: -49,63 грн
735,30 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 149
Всего: упаковка (1)
880,27
Экономия: -54,27 грн
826,00 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 147
Всего: упаковка (2)
849,66
Экономия: -82,66 грн
767,00 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Школьная / Запорожская, 30/6
Всего: упаковка (2)
851,03
Экономия: -25,03 грн
826,00 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 07:00
Запорожье, просп. Соборный, 42
Всего: упаковка (1)
837,36
Экономия: -33,75 грн
803,61 грн