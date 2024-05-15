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MELABEL ОТБЕЛИВАЮЩИЙ НОЧНОЙ КРЕМ 50 мл - Днепр (Днепропетровск) (526375) Лекарственный препарат - Цены

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Днепр (Днепропетровск) (адрес не указан)
Доступно в 6 аптеках
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 19:00
Днепр, просп. Яворницкого Дмитрия, 123/2
Всего: упаковка (1)
859,04
Экономия: -56,17 грн
802,87 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 19:30
Днепр, просп. Поля Александра, 1/9
Всего: упаковка (1)
950,76
Экономия: -157,86 грн
792,90 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, просп. Науки, 171
Всего: упаковка (1)
946,56
Экономия: -114,38 грн
832,18 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Харьковская, 7-А
Всего: упаковка (1)
935,22
Экономия: -75,36 грн
859,86 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ж/м Тополь-1, 15
Всего: упаковка (1)
927,72
Экономия: -72,32 грн
855,40 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, просп. Слобожанский, 74-А
Всего: упаковка (1)
925,13
Экономия: -81,34 грн
843,79 грн
В других городах:
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, ул. Ладожская, 13-Б
Всего: упаковка (1)
794,59
Экономия: -43,99 грн
750,60 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, просп. Металлургов, 16
Всего: упаковка (1)
780,55
Экономия: -29,95 грн
750,60 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, просп. Соборный, 149
Всего: упаковка (1)
880,27
Экономия: -54,27 грн
826,00 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, просп. Соборный, 147
Всего: упаковка (2)
932,90
Экономия: -165,90 грн
767,00 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Запорожского казачества, 27
Всего: упаковка (1)
851,28
Экономия: -25,28 грн
826,00 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, перек. Школьная / Запорожская, 30/6
Всего: упаковка (2)
851,03
Экономия: -25,03 грн
826,00 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, ул. Энтузиастов, 3
Всего: упаковка (1)
871,51
Экономия: -45,51 грн
826,00 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, просп. Соборный, 42
Всего: упаковка (1)
837,36
Экономия: -33,75 грн
803,61 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:30
Запорожье, ул. Украинца Владимира, 16-А
Всего: упаковка (1)
852,87
Экономия: -49,26 грн
803,61 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:00
Кривой Рог, ул. Героев АТО, 39
Всего: упаковка (1)
928,97
Экономия: -92,32 грн
836,65 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:00
Харьков, пер. Расторгуевский, 2
Всего: упаковка (1)
933,17
Экономия: -73,31 грн
859,86 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:30
Харьков, просп. Героев Харькова, 256
Всего: упаковка (1)
874,65
Экономия: -108,12 грн
766,53 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67
Всего: упаковка (2)
874,07
Экономия: -130,67 грн
743,40 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 19:30
Харьков, ул. Космическая, 23
Всего: упаковка (1)
874,32
Экономия: -153,22 грн
721,10 грн