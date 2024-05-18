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Артоксан лиофилизат для раствора для инъекций 20 мг флакон в комплекте с растворителем (вода д/инъек) 2 мл в амп., №3 - Запорожье (407168) Лекарственный препарат - Цены

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Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 86 аптеках
Народная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Апухтина Дмитрия, 27
Всего: упаковка (73)
Наличие на 2024-05-20 - 15:00
496,60 грн
Народная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Седова, 3
Всего: упаковка (3)
600,00
Экономия: -132,90 грн
467,10 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, пл. Профсоюзов, 3
Всего: упаковка (73)
Наличие на 2024-05-20 - 14:00
496,60 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 152
Всего: упаковка (73)
Наличие на 2024-05-20 - 20:00
496,60 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 156
Всего: упаковка (1)
546,99
Экономия: -77,63 грн
469,36 грн
Аптека интернет цен
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Закрыто Открывается в 07:30
Запорожье, просп. Соборный, 129
Всего: упаковка (3)
549,00
Экономия: -81,90 грн
467,10 грн
Аптека интернет цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Украинская, 57
Всего: упаковка (73)
Наличие на 2024-05-20 - 14:00
496,60 грн
Аптека бам
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 109
Всего: упаковка (1)
525,99
Экономия: -56,63 грн
469,36 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Иванова, 2-Б
Всего: упаковка (73)
Наличие на 2024-05-20 - 18:00
496,60 грн
Народная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Рекордная, 32
Всего: упаковка (1)
549,00
Экономия: -81,90 грн
467,10 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Патриотическая / Победы, 86/121
Всего: упаковка (73)
Наличие на 2024-05-20 - 17:00
496,60 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 87/3
Всего: упаковка (2)
529,54
Экономия: -50,76 грн
478,78 грн
1 социальна аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Победы, 119
Всего: упаковка (1)
568,20
Экономия: -85,10 грн
483,10 грн
Народная аптека
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Закрыто Открывается в 05:00
Запорожье, ул. Победы, 80
Всего: упаковка (73)
Наличие на 2024-05-20 - 14:00
496,60 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 149
Всего: упаковка (73)
Наличие на 2024-05-20 - 15:00
496,60 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Патриотическая, 70
Всего: упаковка (2)
521,27
Экономия: -55,28 грн
465,99 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 147
Всего: упаковка (73)
Наличие на 2024-05-20 - 20:00
496,60 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Независимой Украины / Сталеваров, 68/5
Всего: упаковка (73)
Наличие на 2024-05-20 - 15:00
496,60 грн
Аптека интернет цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 149
Всего: упаковка (1)
549,00
Экономия: -81,90 грн
467,10 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Патриотическая, 68-А
Всего: упаковка (73)
Наличие на 2024-05-20 - 17:00
496,60 грн