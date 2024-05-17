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Артоксан лиофилизат для раствора для инъекций 20 мг флакон в комплекте с растворителем (вода д/инъек) 2 мл в амп., №3 - Одесса (407168) Лекарственный препарат - Цены

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Одесса (адрес не указан)
Доступно в 89 аптеках
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Воробьева Академика, 5-Г
Всего: упаковка (1)
487,80 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Праведников мира, 23
Всего: упаковка (1)
501,71
Экономия: -14,61 грн
487,10 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Нежинская, 25
Всего: флакон (1)
487,80 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, ул. Садиковская, 25
Всего: упаковка (1)
594,99
Экономия: -125,63 грн
469,36 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Пастера, 14
Всего: упаковка (1)
487,80 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
Всего: упаковка (1)
546,99
Экономия: -77,63 грн
469,36 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Черноморского Казачества, 5
Всего: упаковка (1)
460,15 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Степовая, 17
Всего: упаковка (1)
487,80 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Пастера, 31
Всего: упаковка (1)
487,80 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Тираспольская (Приморский), 1
Всего: упаковка (1)
483,90 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, ул. Преображенская, 29
Всего: упаковка (1)
532,99
Экономия: -63,63 грн
469,36 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, ул. Болгарская, 40
Всего: упаковка (2)
518,42
Экономия: -31,32 грн
487,10 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, ул. Греческая, 45
Всего: упаковка (1)
508,99
Экономия: -39,63 грн
469,36 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Болгарская, 42
Всего: упаковка (1)
483,90 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, ул. Преображенская, 82
Всего: упаковка (1)
546,99
Экономия: -77,63 грн
469,36 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Греческая, 46
Всего: упаковка (1)
475,60 грн
Аптека акс социальная
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, ул. Рихтера Святослава, 125/3
Всего: упаковка (1)
577,90 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Екатерининская, 72
Всего: упаковка (1)
520,99
Экономия: -51,63 грн
469,36 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 19:00
Одесса, ул. Новощепный ряд, 11
Всего: упаковка (1)
487,80 грн
Аптека акс социальная
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Пантелеймоновская, 70
Всего: упаковка (1)
475,70 грн