Артоксан лиофилизат для раствора для инъекций 20 мг флакон в комплекте с растворителем (вода д/инъек) 2 мл в амп., №3 - Одесса (407168) Лекарственный препарат - Цены
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