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Абизол таблетки 10 мг блистер, №28 - Львов (378511) Лекарственный препарат - Цены

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Львов (адрес не указан)
Доступно в 33 аптеках
Аптека нц
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Открыто Закроется через 03 мин
Львов, ул. Городоцкая, 59
Всего: упаковка (14)
Наличие на 2024-05-20 - 17:00
407,70 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 21:00
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
Всего: упаковка (14)
Наличие на 2024-05-21 - 18:00
407,70 грн
Аптека бам
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Открыто Закроется в 21:00
Львов, ул. Клепаровская, 4
Всего: упаковка (1)
436,99
Экономия: -55,49 грн
381,50 грн
Подорожник
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Открыто Закроется через 03 мин
Львов, ул. Джерельная, 1
Всего: упаковка (14)
Наличие на 2024-05-21 - 19:00
407,70 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 21:00
Львов, ул. Госпитальная, 9
Всего: упаковка (14)
Наличие на 2024-05-21 - 19:00
407,70 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 21:00
Львов, ул. Городоцкая, 80
Всего: упаковка (14)
Наличие на 2024-05-21 - 14:00
407,70 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Львов, ул. Госпитальная, 8
Всего: упаковка (14)
Наличие на 2024-05-21 - 17:00
407,70 грн
D.s.
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Открыто Закроется через 33 мин
Львов, ул. Городоцкая, 3
Всего: упаковка (1)
398,00 грн
Аптека бам
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Открыто Закроется в 21:15
Львов, ул. Городоцкая, 82
Всего: упаковка (14)
Наличие на 2024-05-21 - 17:00
407,70 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 23:00
Львов, просп. Свободы, 49
Всего: упаковка (2)
485,99
Экономия: -104,49 грн
381,50 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 22:00
Львов, просп. Свободы, 49
Всего: упаковка (14)
Наличие на 2024-05-21 - 17:00
407,70 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 23:00
Львов, пл. Мицкевича, 6/7
Всего: упаковка (2)
522,99
Экономия: -141,49 грн
381,50 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 21:00
Львов, ул. Шевченко Тараса, 17
Всего: упаковка (1)
424,99
Экономия: -43,49 грн
381,50 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 21:30
Львов, ул. Кулиша, 15
Всего: упаковка (14)
Наличие на 2024-05-21 - 19:00
407,70 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 21:00
Львов, ул. Русовых, 1
Всего: упаковка (14)
Наличие на 2024-05-21 - 17:00
407,70 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Львов, ул. Городоцкая, 102
Всего: упаковка (1), блистер (1)
431,90
Экономия: -38,77 грн
393,13 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 23:00
Львов, просп. Черновола Вячеслава, 2-Б
Всего: упаковка (2)
514,99
Экономия: -133,49 грн
381,50 грн
Пульс
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, перек. Чупринки Генерала / Левинского И., 43/10
Всего: упаковка (1)
483,50 грн
Подорожник
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Открыто Закроется через 03 мин
Львов, ул. Чупринки Генерала, 45
Всего: упаковка (14)
Наличие на 2024-05-21 - 18:00
407,70 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Львов, ул. Хмельницкого Богдана, 10
Всего: упаковка (14)
Наличие на 2024-05-21 - 16:00
407,70 грн