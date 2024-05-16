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Абизол таблетки 5 мг блистер, №28 - Львов (378509) Лекарственный препарат - Цены

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Львов (адрес не указан)
Доступно в 28 аптеках
Аптека бам
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Открыто Закроется в 21:00
Львов, ул. Клепаровская, 4
Всего: упаковка (1)
250,99
Экономия: -35,24 грн
215,75 грн
Подорожник
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Открыто Закроется через 03 мин
Львов, ул. Джерельная, 1
Всего: таблетки (14)
284,99
Экономия: -69,24 грн
215,75 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 21:00
Львов, ул. Госпитальная, 9
Всего: таблетки (14)
268,99
Экономия: -53,24 грн
215,75 грн
D.s.
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Открыто Закроется через 33 мин
Львов, ул. Городоцкая, 3
Всего: упаковка (1)
221,00 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 23:00
Львов, просп. Свободы, 49
Всего: упаковка (1)
286,99
Экономия: -71,24 грн
215,75 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 23:00
Львов, пл. Мицкевича, 6/7
Всего: упаковка (4)
314,99
Экономия: -99,24 грн
215,75 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 21:30
Львов, ул. Кулиша, 15
Всего: упаковка (1)
266,99
Экономия: -51,24 грн
215,75 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Львов, ул. Городоцкая, 102
Всего: упаковка (1)
238,79
Экономия: -13,74 грн
225,05 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 23:00
Львов, просп. Черновола Вячеслава, 2-Б
Всего: упаковка (2)
301,99
Экономия: -86,24 грн
215,75 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 21:00
Львов, просп. Шевченко Тараса, 16
Всего: упаковка (2)
273,20
Экономия: -58,20 грн
215,00 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 23:00
Львов, пл. Соборная, 17
Всего: упаковка (1)
293,99
Экономия: -78,24 грн
215,75 грн
Аптека бам
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Открыто Закроется в 21:00
Львов, пл. Июльская, 10
Всего: упаковка (1)
223,99
Экономия: -8,24 грн
215,75 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Львов, ул. Франко Ивана, 84
Всего: упаковка (1), блистер (1)
239,52
Экономия: -9,72 грн
229,80 грн
Подорожник
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Открыто Закроется через 03 мин
Львов, ул. Кульпарковская, 95
Всего: упаковка (2)
300,99
Экономия: -85,24 грн
215,75 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 21:00
Львов, ул. Бабия, 14
Всего: упаковка (1)
253,99
Экономия: -38,24 грн
215,75 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Львов, ул. Низинная, 2
Всего: упаковка (1)
240,28
Экономия: -15,49 грн
224,79 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Львов, ул. Любинская, 96
Всего: упаковка (1)
238,34 грн
Аптека бам
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Открыто Закроется в 21:00
Львов, ул. Широкая, 64
Всего: упаковка (2)
245,99
Экономия: -30,24 грн
215,75 грн
Подорожник
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Открыто Круглосуточно
Львов, ул. Перфецкого, 1
Всего: упаковка (5)
249,99
Экономия: -34,24 грн
215,75 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 21:30
Львов, ул. Широкая, 64
Всего: упаковка (1)
260,99
Экономия: -45,24 грн
215,75 грн