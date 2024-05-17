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Косметические средстваСредства по уходу за кожей лицаСредства для очищения и тонизирования кожи лицаAPIVITA EXPRESS BEAUTY МАСКА УВЛАЖНЯЮЩАЯ И ОЗДОРАВЛИВАЮЩАЯ КОЖУ С ОПУНЦИЕЙЦены в аптеках

APIVITA EXPRESS BEAUTY МАСКА УВЛАЖНЯЮЩАЯ И ОЗДОРАВЛИВАЮЩАЯ КОЖУ С ОПУНЦИЕЙ 8 мл, №2 - Запорожье (545765) Лекарственный препарат - Цены

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Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 1 аптеке
Аптека копейка
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Открыто Закроется через 25 мин
Запорожье, просп. Соборный, 147
Всего: упаковка (2)
175,40
Экономия: -6,60 грн
168,80 грн
В других городах:
Мед-сервис
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Открыто Закроется через 25 мин
Днепр, бульв. Екатеринославский, 1
Всего: упаковка (2)
211,05 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется через 25 мин
Днепр, ул. Харьковская, 7-А
Всего: упаковка (2)
202,33 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 07:00
Днепр, просп. Яворницкого Дмитрия, 121
Всего: упаковка (1)
204,74 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется через 25 мин
Кропивницкий, перек. Чмиленко Виктора / Большая Перспективная, 82/40
Всего: упаковка (2)
202,81 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется через 25 мин
Харьков, ул. Грицевца Сергея, 29
Всего: упаковка (2)
202,78 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется через 25 мин
Чугуев, ул. Торговая, 3-А
Всего: упаковка (1)
202,48 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется через 25 мин
Харьков, ул. Богомольца Академика, 4
Всего: упаковка (1)
204,85 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 136
Всего: упаковка (1)
203,30 грн
Аптека низкие цены №1
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Открыто Закроется через 25 мин
Харьков, проезд Стадионный, 11/2
Всего: упаковка (2)
218,19 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 1
Всего: упаковка (2)
204,60 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется через 25 мин
Харьков, ул. Рождественская, 29-Б
Всего: упаковка (2)
202,71 грн
Первая аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 20
Всего: упаковка (2)
217,79 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется через 25 мин
Харьков, ул. Сковороды Григория, 2-А
Всего: упаковка (6)
217,51 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется через 25 мин
Харьков, ул. Сумская, 23/34
Всего: упаковка (2)
218,27 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется через 25 мин
Харьков, перек. Сумская / Гиршмана, 44/2
Всего: упаковка (3)
218,60 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется через 25 мин
Харьков, ул. Павлова Академика, 44-Б
Всего: упаковка (1)
203,10 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется через 25 мин
Харьков, пл. Свободы, 8
Всего: упаковка (3)
218,69 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 23:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 74
Всего: упаковка (1)
219,31 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется через 25 мин
Харьков, ул. Павлова Академика, 307-А
Всего: упаковка (1)
166,60 грн