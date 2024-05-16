Все аптеки Украины
Косметические средстваСредства по уходу за кожей лицаСредства для очищения и тонизирования кожи лицаAPIVITA EXPRESS BEAUTY МАСКА ГЛУБОКОГО ОЧИЩЕНИЯ С ЗЕЛЕНОЙ ГЛИНОЙЦены в аптеках

APIVITA EXPRESS BEAUTY МАСКА ГЛУБОКОГО ОЧИЩЕНИЯ С ЗЕЛЕНОЙ ГЛИНОЙ 8 мл, №2 - Киев (531402) Лекарственный препарат - Цены

  • О препарате
  • Цены
  • Карта
Киев (адрес не указан)
Доступно в 15 аптеках
Аптека 9-1-1
Подробнее
Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Крещатик, 22
Всего: упаковка (3)
135,74 грн
Аптека 9-1-1
Подробнее
Открыто Закроется в 23:00
Киев, бульв. Шевченко Тараса, 2
Всего: упаковка (1)
141,02 грн
Біла ромашка
Подробнее
Открыто Закроется в 23:00
Киев, пл. Спортивная, 1-А
Всего: упаковка (2)
152,60
Экономия: -4,58 грн
148,02 грн
Біла ромашка
Подробнее
Открыто Закроется в 23:00
Киев, ул. Антоновича, 50
Всего: упаковка (2)
143,10
Экономия: -4,29 грн
138,81 грн
Біла ромашка
Подробнее
Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Ярославская, 56-А
Всего: упаковка (1)
152,60
Экономия: -4,58 грн
148,02 грн
Аптека 9-1-1
Подробнее
Открыто Закроется в 23:00
Киев, бульв. Леси Украинки, 24
Всего: упаковка (3)
130,48 грн
Аптека 9-1-1
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Ильенко Юрия, 1
Всего: упаковка (1)
136,12 грн
Біла ромашка
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Антоновича, 176
Всего: упаковка (1)
152,60
Экономия: -4,58 грн
148,02 грн
Аптека 9-1-1
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Сверстюка Евгения, 2-А
Всего: упаковка (1)
128,29 грн
Аптека 9-1-1
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Киев, просп. Оболонский, 22-В
Всего: упаковка (1)
137,04 грн
Біла ромашка
Подробнее
Закрыто Открывается через 50 мин
Киев, ул. Днепровская Набережная, 12
Всего: упаковка (1)
152,60
Экономия: -4,58 грн
148,02 грн
Свк фарм
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Драгоманова, 6/1
Всего: упаковка (2)
119,00
Экономия: -3,57 грн
115,43 грн
Аптека оптовых цен
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Киев, просп. Бажана Николая, 3-Г
Всего: упаковка (2)
139,57 грн
Біла ромашка
Подробнее
Закрыто Открывается в 10:00
Киев, ул. Мишуги Александра, 4
Всего: упаковка (1)
143,10
Экономия: -4,29 грн
138,81 грн
Біла ромашка
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Киев, шоссе Столичное, 103/3
Всего: упаковка (1)
143,10
Экономия: -4,29 грн
138,81 грн
В других городах:
Біла ромашка
Подробнее
Открыто Закроется в 22:00
Гатное, ул. Киевская, 2-В
Всего: упаковка (1)
152,60
Экономия: -4,58 грн
148,02 грн
Біла ромашка
Подробнее
Открыто Закроется в 22:00
Ходосовка, шоссе Обуховское-1, 16
Всего: упаковка (1)
152,60
Экономия: -4,58 грн
148,02 грн
Аптека 9-1-1
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Борисполь, ул. Киевский Шлях, 79-В
Всего: упаковка (1)
136,01 грн
Аптека 9-1-1
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Славутич, просп. Независимости, 5
Всего: упаковка (2)
135,83 грн
Аптека 9-1-1
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Победы, 85
Всего: упаковка (2)
127,17 грн