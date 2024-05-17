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Косметические средстваСредства по уходу за кожей лицаСредства для очищения и тонизирования кожи лицаAPIVITA EXPRESS BEAUTY МАСКА ДЕЛИКАТНОГО ОЧИЩЕНИЯ С РОЗОВОЙ ГЛИНОЙЦены в аптеках

APIVITA EXPRESS BEAUTY МАСКА ДЕЛИКАТНОГО ОЧИЩЕНИЯ С РОЗОВОЙ ГЛИНОЙ 8 мл, №2 - Одесса (531400) Лекарственный препарат - Цены

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Одесса (адрес не указан)
Доступно в 4 аптеках
Роза
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Открыто Закроется в 23:00
Одесса, ул. Лип Ивана и Юрия, 6
Всего: упаковка (2)
142,40 грн
Виола
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Открыто Круглосуточно
Одесса, дорога Фонтанская, 59
Всего: упаковка (5)
142,40 грн
Вузовская
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Открыто Закроется в 23:00
Одесса, ул. Невского Александра, 82
Всего: упаковка (5)
142,40 грн
Южная
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, ул. Королева Академика, 80
Всего: упаковка (4)
142,40 грн
В других городах:
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 23:00
Николаев, просп. Центральный, 148-А/2
Всего: упаковка (2)
136,81 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 23:00
Вознесенск, ул. Центральная, 6/1
Всего: упаковка (2)
127,53 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 23:00
Южноукраинск, просп. Независимости, 23
Всего: упаковка (1)
126,94 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 21:00
Кропивницкий, перек. Чмиленко Виктора / Большая Перспективная, 82/40
Всего: упаковка (2)
127,00 грн
Аптекарь
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Открыто Закроется в 21:00
Черкассы, ул. Припортовая, 34
Всего: упаковка (2)
118,72 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 22:00
Винница, ул. Соборная, 46
Всего: упаковка (1)
119,78 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 22:00
Винница, просп. Космонавтов, 49
Всего: упаковка (1)
123,60 грн
Біла ромашка
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Открыто Закроется в 21:00
Винница, ул. 600-летия, 17-Е
Всего: упаковка (1)
143,10
Экономия: -28,60 грн
114,50 грн
Біла ромашка
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Открыто Закроется в 22:00
Винница, ул. Келецкая, 121
Всего: упаковка (2)
143,10
Экономия: -28,60 грн
114,50 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, просп. Соборный, 147
Всего: упаковка (2)
139,38
Экономия: -27,56 грн
111,82 грн
D.s.
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Открыто Закроется в 20:30
Каменец-Подольский, просп. Грушевского, 42-А
Всего: упаковка (2)
124,35 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, просп. Яворницкого Дмитрия, 121
Всего: упаковка (1)
128,24 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается через 52 мин
Днепр, бульв. Екатеринославский, 1
Всего: упаковка (2)
131,76 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 22:00
Днепр, ул. Королевы Елизаветы Второй, 2
Всего: упаковка (2)
127,20 грн
Здорова родина
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Открыто Закроется в 22:00
Черновцы, ул. Героев Майдана, 71
Всего: упаковка (1)
131,06 грн
Біла ромашка
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Открыто Закроется в 22:00
Ходосовка, шоссе Обуховское-1, 16
Всего: упаковка (1)
152,60
Экономия: -30,50 грн
122,10 грн