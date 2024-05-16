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Косметические средстваСредства по уходу за кожей лицаСредства для очищения и тонизирования кожи лицаAPIVITA EXPRESS BEAUTY МАСКА ДЕЛИКАТНОГО ОЧИЩЕНИЯ С РОЗОВОЙ ГЛИНОЙЦены в аптеках

APIVITA EXPRESS BEAUTY МАСКА ДЕЛИКАТНОГО ОЧИЩЕНИЯ С РОЗОВОЙ ГЛИНОЙ 8 мл, №2 - Киев (531400) Лекарственный препарат - Цены

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Киев (адрес не указан)
Доступно в 24 аптеках
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Крещатик, 22
Всего: упаковка (5)
136,80 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 23:00
Киев, бульв. Шевченко Тараса, 2
Всего: упаковка (3)
141,35 грн
Біла ромашка
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Открыто Закроется в 23:00
Киев, пл. Спортивная, 1-А
Всего: упаковка (1)
152,60
Экономия: -4,58 грн
148,02 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Антоновича, 47-А
Всего: упаковка (2)
119,78 грн
Біла ромашка
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Ярославская, 56-А
Всего: упаковка (1)
152,60
Экономия: -4,58 грн
148,02 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, бульв. Леси Украинки, 19/16
Всего: упаковка (2)
112,36 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 23:00
Киев, бульв. Леси Украинки, 24
Всего: упаковка (2)
130,33 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Ильенко Юрия, 1
Всего: упаковка (2)
136,85 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Иоанна Павла Второго, 5
Всего: упаковка (5)
137,75 грн
Біла ромашка
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Антоновича, 176
Всего: упаковка (1)
152,60
Экономия: -4,58 грн
148,02 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Гетмана Вадима, 6-Б
Всего: упаковка (1)
137,75 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Воскресенская, 18
Всего: упаковка (1)
123,60 грн
D.s.
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Открыто Закроется в 19:00
Киев, ул. Васильковская, 15/14
Всего: упаковка (1)
124,35 грн
Виталюкс
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Лукьяненко Левка, 18
Всего: упаковка (3)
112,36 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, просп. Оболонский, 22-В
Всего: упаковка (1)
129,64 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Максимовича Михаила, 24-А
Всего: упаковка (2)
123,60 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, просп. Берестейский, 65-Б
Всего: упаковка (1)
123,60 грн
Біла ромашка
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Закрыто Открывается через 50 мин
Киев, ул. Днепровская Набережная, 12
Всего: упаковка (1)
152,60
Экономия: -4,58 грн
148,02 грн
Свк фарм
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Драгоманова, 6/1
Всего: упаковка (1)
119,00
Экономия: -3,57 грн
115,43 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Салютная, 2
Всего: упаковка (1)
112,36 грн