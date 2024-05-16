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Косметические средстваСредства по уходу за кожей лицаСредства для очищения и тонизирования кожи лицаAPIVITA EXPRESS BEAUTY УВЛАЖНЯЮЩАЯ МАСКА С АЛОЭЦены в аптеках

APIVITA EXPRESS BEAUTY УВЛАЖНЯЮЩАЯ МАСКА С АЛОЭ 8 мл, №2 - Киев (531393) Лекарственный препарат - Цены

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Киев (адрес не указан)
Доступно в 20 аптеках
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Крещатик, 22
Всего: упаковка (4)
135,38 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 23:00
Киев, бульв. Шевченко Тараса, 2
Всего: упаковка (1)
135,78 грн
D.s.
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Бульварно-Кудрявская, 7
Всего: упаковка (1)
126,80 грн
Біла ромашка
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Открыто Закроется в 23:00
Киев, пл. Спортивная, 1-А
Всего: упаковка (2)
152,60
Экономия: -4,58 грн
148,02 грн
Виталюкс
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Закрыто Открывается в 10:00
Киев, ул. Большая Васильковская, 72
Всего: упаковка (2)
119,78 грн
Біла ромашка
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Ярославская, 56-А
Всего: упаковка (1)
152,60
Экономия: -4,58 грн
148,02 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, бульв. Леси Украинки, 19/16
Всего: упаковка (1)
119,78 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 23:00
Киев, бульв. Леси Украинки, 24
Всего: упаковка (6)
135,42 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Ильенко Юрия, 1
Всего: упаковка (1)
135,87 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Иоанна Павла Второго, 5
Всего: упаковка (5)
137,75 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Сверстюка Евгения, 2-А
Всего: упаковка (3)
135,93 грн
D.s.
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Открыто Закроется в 19:00
Киев, ул. Васильковская, 15/14
Всего: упаковка (1)
128,80 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, просп. Оболонский, 22-В
Всего: упаковка (3)
135,58 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Максимовича Михаила, 24-А
Всего: упаковка (1)
131,76 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, просп. Берестейский, 65-Б
Всего: упаковка (1)
131,76 грн
Біла ромашка
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Закрыто Открывается через 50 мин
Киев, ул. Днепровская Набережная, 12
Всего: упаковка (1)
152,60
Экономия: -4,58 грн
148,02 грн
Свк фарм
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Драгоманова, 6/1
Всего: упаковка (1)
119,00
Экономия: -3,57 грн
115,43 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Луценко Дмитрия, 6
Всего: упаковка (2)
119,78 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, просп. Бажана Николая, 3-Г
Всего: упаковка (1)
127,47 грн
Біла ромашка
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Закрыто Открывается в 10:00
Киев, ул. Мишуги Александра, 4
Всего: упаковка (1)
152,60
Экономия: -4,58 грн
148,02 грн
В городе Киев больше нет предложений с препаратом