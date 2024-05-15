К сожалению, препарат в аптеках города Харьков не найдено

В других городах:

Здорова родина Подробнее Открыто Закроется в 22:00 График работы Черновцы, ул. Героев Майдана, 71 Всего: упаковка (1) 132,22 грн Забронировать

Здорова родина Подробнее Открыто Закроется в 23:00 График работы Луцк, просп. Соборности, 43 Всего: упаковка (2) 132,90 Экономия: -0,97 грн 131,93 грн Забронировать

Аптека биля ратуши Подробнее Открыто Закроется через 31 мин График работы Ивано-Франковск, ул. Галицкая, 19 Всего: упаковка (1) 133,36 Экономия: -0,94 грн 132,42 грн Забронировать

Центральная Подробнее Открыто Закроется через 31 мин График работы Ивано-Франковск, ул. Черновола Вячеслава, 2 Всего: упаковка (1) 132,69 Экономия: -1,74 грн 130,95 грн Забронировать

Подорожник Подробнее Открыто Закроется в 23:00 График работы Львов, пл. Мицкевича, 6/7 Всего: упаковка (5) 136,00 грн Забронировать