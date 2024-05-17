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ODOREX СПРЕЙ ПРОТИВ ПОТООТДЕЛЕНИЯ НОГ 40 мл - Запорожье (840283) Лекарственный препарат - Цены

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Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 23 аптеках
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, пл. Профсоюзов, 3
Всего: упаковка (1)
519,14
Экономия: -25,14 грн
494,00 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 87/3
Всего: упаковка (1)
513,22
Экономия: -19,22 грн
494,00 грн
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Открыто Закроется через 27 мин
Запорожье, просп. Соборный, 149
Всего: упаковка (2)
519,79
Экономия: -25,79 грн
494,00 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется через 27 мин
Запорожье, просп. Соборный, 147
Всего: упаковка (5)
504,07
Экономия: -44,84 грн
459,23 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Школьная, 13
Всего: упаковка (2)
471,45
Экономия: -26,85 грн
444,60 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется через 27 мин
Запорожье, перек. Школьная / Запорожская, 30/6
Всего: упаковка (2)
515,64
Экономия: -21,64 грн
494,00 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Павлокичкасская, 15-А
Всего: упаковка (1)
517,27
Экономия: -23,27 грн
494,00 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Чаривная, 121
Всего: упаковка (2)
513,48
Экономия: -28,38 грн
485,10 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Металлургов, 8-Б
Всего: упаковка (3)
517,89
Экономия: -32,79 грн
485,10 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 07:30
Запорожье, просп. Соборный, 218
Всего: упаковка (2)
514,45
Экономия: -20,45 грн
494,00 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Металлургов, 16
Всего: упаковка (1)
511,59
Экономия: -17,59 грн
494,00 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Металлургов, 16
Всего: упаковка (2)
504,50
Экономия: -19,40 грн
485,10 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Святого Николая, 27
Всего: упаковка (2)
525,62
Экономия: -31,62 грн
494,00 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 07:00
Запорожье, просп. Соборный, 42
Всего: упаковка (2)
512,48
Экономия: -18,48 грн
494,00 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:30
Запорожье, ул. Ладожская, 14
Всего: упаковка (2)
500,14
Экономия: -15,04 грн
485,10 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется через 27 мин
Запорожье, ул. Ладожская, 13-Б
Всего: упаковка (1)
505,91
Экономия: -20,81 грн
485,10 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:30
Запорожье, ул. Украинца Владимира, 16-А
Всего: упаковка (2)
515,90
Экономия: -30,80 грн
485,10 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:30
Запорожье, ул. Чумаченко, 34
Всего: упаковка (1)
472,57
Экономия: -27,97 грн
444,60 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется через 27 мин
Запорожье, ул. Чумаченко, 34
Всего: упаковка (2)
470,16
Экономия: -25,56 грн
444,60 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Запорожского казачества, 27
Всего: упаковка (1)
475,05
Экономия: -26,04 грн
449,01 грн