Все аптеки Украины
Косметические средстваСредства по уходу за теломСредства по уходу за кожей ногODOREX СПРЕЙ ПРОТИВ ПОТООТДЕЛЕНИЯ НОГЦены в аптеках

ODOREX СПРЕЙ ПРОТИВ ПОТООТДЕЛЕНИЯ НОГ 40 мл - Киев (840283) Лекарственный препарат - Цены

  • О препарате
  • Цены
  • Карта
Киев (адрес не указан)
Доступно в 24 аптеках
Аптека доброго дня
Подробнее
Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Крещатик, 44
Всего: упаковка (1)
534,00 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Бассейная, 10
Всего: упаковка (2)
512,41
Экономия: -41,86 грн
470,55 грн
Біла ромашка
Подробнее
Открыто Закроется в 23:00
Киев, пл. Спортивная, 1-А
Всего: упаковка (4)
577,20
Экономия: -57,70 грн
519,50 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Мечникова, 10/2
Всего: упаковка (2)
561,31
Экономия: -90,76 грн
470,55 грн
Бажаемо здоровья
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Верхний Вал, 22
Всего: упаковка (1)
436,41 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Саксаганского, 117
Всего: упаковка (1)
471,59
Экономия: -26,99 грн
444,60 грн
Біла ромашка
Подробнее
Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Ярославская, 56-А
Всего: упаковка (4)
577,20
Экономия: -57,70 грн
519,50 грн
Бажаемо здоровья
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Златоустовская, 44/22
Всего: упаковка (1)
480,59 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Коперника, 2-А
Всего: упаковка (2)
568,00
Экономия: -85,06 грн
482,94 грн
Біла ромашка
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Антоновича, 176
Всего: упаковка (5)
577,20
Экономия: -57,70 грн
519,50 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Ильенко Юрия, 32
Всего: упаковка (1)
507,75
Экономия: -22,65 грн
485,10 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Киев, просп. Ивасюка Владимира, 8
Всего: упаковка (1)
508,34
Экономия: -23,24 грн
485,10 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Сверстюка Евгения, 2-А
Всего: упаковка (6)
503,68
Экономия: -18,58 грн
485,10 грн
Біла ромашка
Подробнее
Открыто Закроется в 22:00
Киев, просп. Берестейский, 47
Всего: упаковка (1)
533,85
Экономия: -53,35 грн
480,50 грн
Аптека шар@
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Малышко Андрея, 3-Н
Всего: упаковка (2)
558,78
Экономия: -73,68 грн
485,10 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Лукьяненко Левка, 29
Всего: упаковка (3)
517,50
Экономия: -46,95 грн
470,55 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Героев Днепра, 37-Б
Всего: упаковка (1)
518,86
Экономия: -40,23 грн
478,63 грн
Бажаемо здоровья
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Драгоманова, 2
Всего: упаковка (2)
460,49 грн
Бажаемо здоровья
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Щербаковского Данилы, 72
Всего: упаковка (1)
452,96 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Лисковская, 12/1
Всего: упаковка (3)
461,85
Экономия: -17,25 грн
444,60 грн