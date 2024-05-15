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ODOREX СПРЕЙ ПРОТИВ ПОТООТДЕЛЕНИЯ НОГ 40 мл - Харьков (840283) Лекарственный препарат - Цены

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Харьков (адрес не указан)
Доступно в 4 аптеках
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67
Всего: упаковка (2)
470,20
Экономия: -23,19 грн
447,01 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Космическая, 23
Всего: упаковка (1)
511,10
Экономия: -40,55 грн
470,55 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Людвига Свободы, 33-А
Всего: упаковка (2)
557,91
Экономия: -87,10 грн
470,81 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Победы, 65-Г
Всего: упаковка (1)
519,14
Экономия: -60,71 грн
458,43 грн
В других городах:
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Сумы, ул. Харьковская, 12
Всего: упаковка (1)
509,40
Экономия: -24,30 грн
485,10 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:30
Слобожанское, ул. Строителей, 16-Б
Всего: упаковка (1)
556,03
Экономия: -41,82 грн
514,21 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, просп. Слобожанский, 74-А
Всего: упаковка (1)
574,90
Экономия: -65,54 грн
509,36 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, просп. Слобожанский, 12
Всего: упаковка (1)
572,80
Экономия: -79,08 грн
493,72 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Обуховка, ул. Центральная, 71
Всего: упаковка (1)
461,45
Экономия: -16,85 грн
444,60 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:30
Днепр, перек. Европейская / Глинки, 8-Б/12
Всего: упаковка (1)
517,51
Экономия: -39,81 грн
477,70 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 07:30
Днепр, ул. Пастера, 2
Всего: упаковка (2)
499,80
Экономия: -14,70 грн
485,10 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, ул. Харьковская, 7-А
Всего: упаковка (2)
574,14
Экономия: -55,08 грн
519,06 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, просп. Леси Украинки, 19
Всего: упаковка (1)
565,63
Экономия: -87,00 грн
478,63 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, просп. Поля Александра, 1/9
Всего: упаковка (1)
562,93
Экономия: -84,30 грн
478,63 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, просп. Поля Александра, 102
Всего: упаковка (1)
555,87
Экономия: -34,66 грн
521,21 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, бульв. Славы, 8
Всего: упаковка (1)
507,95
Экономия: -22,85 грн
485,10 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, просп. Науки, 171
Всего: упаковка (1)
570,85
Экономия: -68,50 грн
502,35 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, ул. Независимости, 27
Всего: упаковка (1)
524,18
Экономия: -30,18 грн
494,00 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Павлокичкасская, 15-А
Всего: упаковка (1)
511,29
Экономия: -17,29 грн
494,00 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Ладожская, 13-Б
Всего: упаковка (1)
513,53
Экономия: -28,43 грн
485,10 грн