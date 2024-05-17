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L-БЕТАРГИН раствор стик 10 мл, №20 - Запорожье (481113) Лекарственный препарат - Цены

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Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 228 аптеках
Народная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Апухтина Дмитрия, 27
Всего: упаковка (2)
860,00
Экономия: -202,00 грн
658,00 грн
Народная аптека
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Закрыто
Запорожье, ул. Седова, 3
Всего: упаковка (2)
840,00
Экономия: -182,00 грн
658,00 грн
Народная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Седова, 3
Всего: упаковка (3)
900,00
Экономия: -208,00 грн
692,00 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 07:30
Запорожье, ул. Седова, 1
Всего: стик (10)
705,20 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, пл. Профсоюзов, 3
Всего: упаковка (4), стик (5)
880,65
Экономия: -190,13 грн
690,52 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 152
Всего: упаковка (2), стик (11)
810,27
Экономия: -134,90 грн
675,37 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 07:00
Запорожье, ул. Гагарина, 4
Всего: раствор (10)
718,60 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 156
Всего: упаковка (1)
827,99
Экономия: -113,41 грн
714,58 грн
Аптека интернет цен
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Закрыто Открывается в 07:30
Запорожье, просп. Соборный, 129
Всего: упаковка (5)
840,00
Экономия: -182,00 грн
658,00 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется через 27 мин
Запорожье, ул. Украинская, 42
Всего: упаковка (2)
700,00 грн
Аптека интернет цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Украинская, 57
Всего: упаковка (2)
840,00
Экономия: -182,00 грн
658,00 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется через 27 мин
Запорожье, просп. Соборный, 148
Всего: упаковка (2), стик (4)
986,70
Экономия: -276,10 грн
710,60 грн
Аптека бам
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Открыто Закроется через 27 мин
Запорожье, просп. Соборный, 109
Всего: упаковка (1)
786,99
Экономия: -72,41 грн
714,58 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется через 27 мин
Запорожье, ул. Яценко, 2
Всего: стик (17)
705,40 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Иванова, 2-Б
Всего: упаковка (2), стик (14)
828,35
Экономия: -62,92 грн
765,43 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 144
Всего: упаковка (1)
728,72 грн
Народная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Рекордная, 32
Всего: упаковка (1)
840,00
Экономия: -182,00 грн
658,00 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Патриотическая / Победы, 86/121
Всего: раствор (17)
830,30
Экономия: -142,64 грн
687,66 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 87/3
Всего: упаковка (2), стик (17)
805,15
Экономия: -113,19 грн
691,96 грн
1 социальна аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Победы, 119
Всего: упаковка (2), стик (4)
931,00
Экономия: -195,90 грн
735,10 грн