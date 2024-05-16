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SWISS ENERGY by DR.FREI SMARTVIT KIDS (СМАРТВИТ КИДС) пастилки жевательные, №60 - Киев (529917) Лекарственный препарат - Цены

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Киев (адрес не указан)
Доступно в 6 аптеках
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Героев Днепра, 37-Б
Всего: упаковка (3)
288,96
Экономия: -42,18 грн
246,78 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, просп. Европейского Союза, 12-В
Всего: упаковка (1)
270,99
Экономия: -20,09 грн
250,90 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, перек. Щербаковского Данилы / Салютная, 56/7
Всего: упаковка (1)
306,68
Экономия: -27,47 грн
279,21 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, просп. Берестейский, 136
Всего: упаковка (1)
268,91
Экономия: -21,84 грн
247,07 грн
Аптека
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Открыто Закроется в 20:00
Киев, ул. Деревлянская, 8
Всего: упаковка (1)
257,50 грн
Альго-фарм
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Семьи Идзиковских, 2
Всего: упаковка (1)
253,00 грн
В других городах:
Свк фарм
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Открыто Закроется в 20:00
Попельня, ул. Героев Майдана, 41
Всего: упаковка (3)
Наличие на 2024-05-17 - 16:00
257,50 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:00
Попельня, ул. Героев Майдана, 42-А
Всего: упаковка (3)
Наличие на 2024-05-17 - 18:00
257,50 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Канев, ул. Героев Днепра, 1-А
Всего: упаковка (3)
Наличие на 2024-05-18 - 12:00
257,50 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:00
Канев, ул. Героев Днепра, 3-А
Всего: упаковка (3)
Наличие на 2024-05-18 - 12:00
257,50 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:00
Коростышев, ул. Героев Небесной Сотни, 56
Всего: упаковка (3)
Наличие на 2024-05-17 - 16:00
257,50 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Коростышев, ул. Героев Небесной Сотни, 64
Всего: упаковка (3)
Наличие на 2024-05-17 - 14:00
257,50 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:00
Коростышев, ул. Киевская, 89-А
Всего: упаковка (3)
Наличие на 2024-05-17 - 14:00
257,50 грн
Авк фарм
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Открыто Закроется в 20:00
Коростышев, ул. Киевская, 109-А
Всего: упаковка (3)
Наличие на 2024-05-17 - 14:00
257,50 грн
Аптека
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Открыто Закроется в 19:00
Андрушевка, ул. Зазулинского, 20-А
Всего: упаковка (3)
Наличие на 2024-05-17 - 16:00
257,50 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:00
Ружин, ул. Бирюкова, 5
Всего: упаковка (3)
Наличие на 2024-05-17 - 20:00
257,50 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:00
Корсунь-Шевченковский, ул. Ярослава Мудрого, 38
Всего: упаковка (3)
Наличие на 2024-05-17 - 17:00
257,50 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:00
Корсунь-Шевченковский, ул. Ярослава Мудрого, 30-А
Всего: упаковка (3)
Наличие на 2024-05-18 - 12:00
257,50 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:00
Корсунь-Шевченковский, ул. Шевченко Тараса, 32
Всего: упаковка (3)
Наличие на 2024-05-18 - 12:00
257,50 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 19:30
Драбов, ул. Центральная, 26
Всего: упаковка (3)
Наличие на 2024-05-18 - 12:00
257,50 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:00
Драбов, ул. Центральная, 30
Всего: упаковка (3)
Наличие на 2024-05-21 - 12:00
257,50 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:00
Житомир, ул. Витрука, 13
Всего: упаковка (3)
Наличие на 2024-05-17 - 19:00
257,50 грн