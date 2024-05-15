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Диетические добавкиДиетические добавки к пище, влияющие, преимущественно, на процессы тканевого обменаДиетические добавки — источники витаминных комплексовSWISS ENERGY by DR.FREI MULTIVIT KIDS (МУЛЬТИВИТ КИДС)Цены в аптеках

SWISS ENERGY by DR.FREI MULTIVIT KIDS (МУЛЬТИВИТ КИДС) пастилки жевательные, №60 - Днепр (Днепропетровск) (529907) Лекарственный препарат - Цены

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Днепр (Днепропетровск) (адрес не указан)
Доступно в 29 аптеках
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Каменская, 40
Всего: упаковка (3)
Наличие на 2024-05-16 - 17:00
278,60 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Каменская, 40-Д
Всего: упаковка (3)
Наличие на 2024-05-16 - 17:00
278,60 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Галицкого Данила, 25
Всего: упаковка (3)
Наличие на 2024-05-16 - 13:00
278,60 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, ул. Ближняя, 31-Г
Всего: упаковка (2)
355,76 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Рабочая, 152
Всего: упаковка (3)
Наличие на 2024-05-16 - 17:00
278,60 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 11
Всего: упаковка (3)
Наличие на 2024-05-16 - 16:00
278,60 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Большая Диевская, 32-К
Всего: упаковка (2)
294,99
Экономия: -30,70 грн
264,29 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Рабочая, 67
Всего: упаковка (3)
Наличие на 2024-05-16 - 17:00
278,60 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Рабочая, 79-А
Всего: упаковка (3)
Наличие на 2024-05-16 - 16:00
278,60 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Большая Диевская, 36
Всего: упаковка (3)
Наличие на 2024-05-16 - 14:00
278,60 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Набережная Заводская, 73-Д
Всего: упаковка (3)
Наличие на 2024-05-16 - 17:00
278,60 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, ул. Набережная Заводская, 85-А
Всего: упаковка (2)
354,24 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Рабочая, 95
Всего: упаковка (3)
Наличие на 2024-05-16 - 16:00
278,60 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 19:30
Днепр, ул. Рабочая, 178
Всего: упаковка (3)
Наличие на 2024-05-16 - 16:00
278,60 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, ул. Рабочая, 4/6
Всего: упаковка (2)
354,26 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. 128-й Бригады Теробороны, 10-А
Всего: упаковка (2)
354,17 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, ул. Набережная Заводская, 97-А
Всего: упаковка (2)
358,13 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Метростроевская, 19
Всего: упаковка (3)
Наличие на 2024-05-16 - 15:00
278,60 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Метростроевская, 12/5
Всего: упаковка (3)
Наличие на 2024-05-16 - 15:00
278,60 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 19:30
Днепр, ул. 128-й Бригады Теробороны, 2-Б
Всего: упаковка (3)
Наличие на 2024-05-16 - 14:00
278,60 грн