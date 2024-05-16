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SWISS ENERGY by DR.FREI IMMUNOVIT KIDS (ИММУНОВИТ КИДС) пастилки жевательные, №60 - Львов (529914) Лекарственный препарат - Цены

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Львов (адрес не указан)
Доступно в 2 аптеках
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Открыто Закроется в 21:00
Львов, ул. Любинская, 96
Всего: упаковка (2)
323,65 грн
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Открыто Закроется в 21:00
Львов, ул. Пасечная, 70
Всего: упаковка (2)
325,05 грн
В других городах:
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Открыто Закроется через 35 мин
Винники, ул. Галицкая, 18
Всего: упаковка (2)
325,15 грн
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Открыто Закроется в 21:00
Зимняя Вода, ул. Львовская, 3
Всего: упаковка (2)
324,55 грн
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Открыто Закроется через 35 мин
Городок, ул. Перемышльская, 14-Г
Всего: упаковка (2)
324,79 грн
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Открыто Закроется в 21:00
Новый Роздол, просп. Шевченко Тараса, 16
Всего: упаковка (2)
326,23 грн
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Открыто Закроется в 21:00
Новый Роздол, бульв. Довженко Александра, 12
Всего: упаковка (2)
324,31 грн
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Открыто Закроется в 21:00
Жидачов, пл. Свободы, 8
Всего: упаковка (2)
324,69 грн
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Открыто Закроется в 23:00
Рава-Русская, ул. 1-го Ноября, 1
Всего: упаковка (2)
326,81 грн
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Открыто Закроется в 21:00
Золочев, ул. Шашкевича, 2
Всего: упаковка (2)
327,04 грн
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Открыто Закроется в 21:00
Стрый, ул. Ленкавского, 8-Б
Всего: упаковка (2)
326,77 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется через 05 мин
Червоноград, ул. Сокальская, 6
Всего: упаковка (2)
324,59 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Рогатин, пл. Роксоланы, 30-А
Всего: упаковка (2)
324,50 грн
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Открыто Закроется в 21:00
Дрогобыч, ул. Владимира Великого, 66/1
Всего: упаковка (2)
324,95 грн
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Открыто Закроется через 35 мин
Дрогобыч, ул. Орлика Филиппа, 18-А
Всего: упаковка (2)
324,94 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Дрогобыч, ул. Леси Украинки, 14
Всего: упаковка (2)
325,55 грн
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Открыто Закроется в 21:00
Стрый, ул. Зеленая, 21
Всего: упаковка (2)
323,64 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Стрый, просп. Черновола Вячеслава, 2/1
Всего: упаковка (2)
325,36 грн
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Открыто Закроется в 21:00
Стрый, ул. Саксаганского Панаса, 2
Всего: упаковка (1)
322,70 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Самбор, ул. Коперника, 3
Всего: упаковка (2)
324,29 грн