Все аптеки Украины
Диетические добавкиДиетические добавки к пище, влияющие, преимущественно, на процессы тканевого обменаДиетические добавки — источники витаминно-минеральных комплексовSWISS ENERGY by DR.FREI IMMUNOVIT KIDS (ИММУНОВИТ КИДС)Цены в аптеках

SWISS ENERGY by DR.FREI IMMUNOVIT KIDS (ИММУНОВИТ КИДС) пастилки жевательные, №60 - Киев (529914) Лекарственный препарат - Цены

  • О препарате
  • Цены
  • Карта
Киев (адрес не указан)
Доступно в 162 аптеках
Аптека оптовых цен
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Софиевская, 1/2
Всего: упаковка (2)
322,46 грн
Аптека 9-1-1
Подробнее
Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Крещатик, 22
Всего: упаковка (4)
323,09 грн
Аптека 9-1-1
Подробнее
Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Крещатик, 13
Всего: упаковка (1)
326,95 грн
Аптека оптовых цен
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Владимирская, 42
Всего: упаковка (2)
326,55 грн
Аптека 9-1-1
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Хмельницкого Богдана, 10
Всего: упаковка (2)
325,48 грн
Аптека 9-1-1
Подробнее
Открыто Закроется в 23:00
Киев, бульв. Шевченко Тараса, 2
Всего: упаковка (2)
326,05 грн
Аптека оптовых цен
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Киев, перек. Хмельницкого Богдана / Франко Ивана, 31/27
Всего: упаковка (2)
323,38 грн
Аптека оптовых цен
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Сагайдачного Петра, 29
Всего: упаковка (2)
325,95 грн
Аптека оптовых цен
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Спасская, 5
Всего: упаковка (1)
325,86 грн
Аптека оптовых цен
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Панаса Мирного, 16/13
Всего: упаковка (2)
326,80 грн
Аптека оптовых цен
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Полтавская, 10
Всего: упаковка (2)
326,86 грн
Аптека 9-1-1
Подробнее
Открыто Закроется в 23:00
Киев, бульв. Леси Украинки, 24
Всего: упаковка (2)
323,60 грн
Аптека оптовых цен
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Кирпы Георгия, 2-Б
Всего: упаковка (2)
324,09 грн
Аптека оптовых цен
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Ильенко Юрия, 1-А
Всего: упаковка (2)
325,86 грн
Аптека 9-1-1
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Ильенко Юрия, 1
Всего: упаковка (2)
323,13 грн
Аптека оптовых цен
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Большая Васильковская, 114
Всего: упаковка (2)
326,13 грн
Аптека оптовых цен
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Липковского Василия, 24-А
Всего: упаковка (2)
324,67 грн
Аптека оптовых цен
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Липковского Василия, 25
Всего: упаковка (2)
326,84 грн
Аптека оптовых цен
Подробнее
Открыто Закроется в 20:30
Киев, ул. Монастырского Дениса, 3
Всего: упаковка (2)
324,78 грн
Аптека оптовых цен
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Гаврилишина Богдана, 7
Всего: упаковка (2)
324,02 грн