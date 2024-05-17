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Бетайод Плюс спрей для ротовой полости флакон 30 мл, №1 - Одесса (491213) Лекарственный препарат - Цены

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Одесса (адрес не указан)
Доступно в 1 аптеке
Аптека нц
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Открыто Закроется в 19:00
Одесса, ул. Дворянская, 28
Всего: упаковка (3)
68,80
Экономия: -10,06 грн
58,74 грн
В других городах:
Аптека24
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Открыто Закроется в 20:00
Николаев, ул. Чкалова, 91-А
Всего: упаковка (1)
71,40 грн
Народная аптека
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, перек. Сагайдачного Петра / Ладожская, 9/12
Всего: упаковка (2)
71,00
Экономия: -16,00 грн
55,00 грн
Аптека24
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Независимости, 27
Всего: упаковка (1)
64,50 грн
Аптека24
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Открыто Закроется в 20:00
Черновцы, ул. Главная, 200
Всего: упаковка (1)
71,40 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 21:00
Хмельницкий, ул. Петлюры Симона, 65/5
Всего: упаковка (1)
70,21
Экономия: -16,47 грн
53,74 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 21:00
Хмельницкий, ул. Каменецкая, 19-А
Всего: упаковка (1)
64,90
Экономия: -11,16 грн
53,74 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, перек. Гмыри Бориса / Чавдар Елизаветы, 10/40
Всего: упаковка (1)
60,11
Экономия: -6,37 грн
53,74 грн
Свк фарм
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Драгоманова, 6/1
Всего: упаковка (1)
58,50
Экономия: -1,75 грн
56,75 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, просп. Лобановского, 7/2
Всего: упаковка (1)
65,64
Экономия: -11,90 грн
53,74 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, просп. Отрадный, 24/93
Всего: упаковка (1)
65,61
Экономия: -11,87 грн
53,74 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 23:00
Киев, бульв. Шевченко Тараса, 2
Всего: упаковка (2)
63,64 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Крещатик, 13
Всего: упаковка (5)
64,07 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Крещатик, 22
Всего: упаковка (3)
63,92 грн
Аптека24
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Открыто Закроется в 20:00
Киев, ул. Ефремова Академика, 3
Всего: упаковка (2)
71,40 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Рейгана Рональда, 8
Всего: упаковка (1)
71,80
Экономия: -18,06 грн
53,74 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 21:00
Красилов, ул. Грушевского, 78/1
Всего: упаковка (2)
72,32
Экономия: -18,58 грн
53,74 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 19:30
Павлоград, ул. Шевченко, 128
Всего: упаковка (1)
65,03
Экономия: -11,29 грн
53,74 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 21:00
Тернополь, ул. Симоненко Василия, 2-А
Всего: упаковка (2)
63,14
Экономия: -9,40 грн
53,74 грн
Авк фарм
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Открыто Закроется в 21:00
Славута, ул. Казацкая, 2
Всего: упаковка (2)
58,50
Экономия: -1,75 грн
56,75 грн