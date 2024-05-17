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Бетайод Плюс спрей для ротовой полости флакон 30 мл, №1 - Львов (491213) Лекарственный препарат - Цены

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Львов (адрес не указан)
К сожалению, препарат в аптеках города Львов не найдено
В других городах:
Аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Тернополь, ул. Русская, 24
Всего: упаковка (1)
63,10
Экономия: -9,40 грн
53,70 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Тернополь, ул. Симоненко Василия, 2-А
Всего: упаковка (2)
63,14
Экономия: -9,44 грн
53,70 грн
Свк фарм
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Закрыто Открывается в 07:00
Нетишин, просп. Независимости, 15
Всего: упаковка (1)
58,50
Экономия: -2,92 грн
55,58 грн
Авк фарм
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Закрыто Открывается в 08:00
Славута, ул. Казацкая, 2
Всего: упаковка (2)
58,50
Экономия: -1,75 грн
56,75 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Красилов, ул. Грушевского, 78/1
Всего: упаковка (2)
72,32
Экономия: -18,62 грн
53,70 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Хмельницкий, ул. Каменецкая, 19-А
Всего: упаковка (1)
64,90
Экономия: -11,20 грн
53,70 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Хмельницкий, ул. Петлюры Симона, 65/5
Всего: упаковка (1)
70,21
Экономия: -16,51 грн
53,70 грн
Аптека24
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Закрыто Открывается в 08:00
Черновцы, ул. Главная, 200
Всего: упаковка (1)
71,40 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Сарны, ул. Европейская, 39
Всего: упаковка (1)
67,50
Экономия: -13,80 грн
53,70 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Звягель, ул. Глухова, 15
Всего: упаковка (1)
65,64
Экономия: -11,94 грн
53,70 грн
Аптека24
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Ефремова Академика, 3
Всего: упаковка (2)
71,40 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, просп. Отрадный, 24/93
Всего: упаковка (1)
65,61
Экономия: -11,91 грн
53,70 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, просп. Лобановского, 7/2
Всего: упаковка (1)
65,64
Экономия: -11,94 грн
53,70 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, перек. Большая Васильковская / Деловая, 84/20
Всего: упаковка (1)
65,03
Экономия: -11,33 грн
53,70 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 23:00
Киев, бульв. Шевченко Тараса, 2
Всего: упаковка (2)
63,64 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Крещатик, 22
Всего: упаковка (2)
63,92 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Крещатик, 13
Всего: упаковка (5)
64,07 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, перек. Гмыри Бориса / Чавдар Елизаветы, 10/40
Всего: упаковка (1)
60,11
Экономия: -6,41 грн
53,70 грн
Свк фарм
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Драгоманова, 6/1
Всего: упаковка (1)
58,50
Экономия: -1,75 грн
56,75 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Чернигов, ул. Доценко, 4
Всего: упаковка (1)
71,80
Экономия: -18,10 грн
53,70 грн