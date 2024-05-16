Бетайод Плюс спрей для ротовой полости флакон 30 мл, №1 - Харьков (491213) Лекарственный препарат - Цены
Доступно в 2 аптеках
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Харьков, ул. Данилевского, 17
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Харьков, просп. Байрона, 136/8
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Павлоград, ул. Шевченко, 128
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Днепр, ул. Независимости, 27
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Киев, ул. Драгоманова, 6/1
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Киев, перек. Гмыри Бориса / Чавдар Елизаветы, 10/40
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Звягель, ул. Глухова, 15
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Красилов, ул. Грушевского, 78/1
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Хмельницкий, ул. Петлюры Симона, 65/5
Подорожник
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Хмельницкий, ул. Каменецкая, 19-А
Авк фарм
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Славута, ул. Казацкая, 2
Свк фарм
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Нетишин, просп. Независимости, 15
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