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Алмиба раствор 120 мл, №1 - Запорожье (482148) Лекарственный препарат - Цены

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Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 6 аптеках
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Закрыто Открывается в 07:30
Запорожье, просп. Соборный, 129
Всего: упаковка (1)
498,00
Экономия: -65,00 грн
433,00 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется через 28 мин
Запорожье, просп. Соборный, 147
Всего: упаковка (1)
512,17
Экономия: -62,34 грн
449,83 грн
Элитфарм
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, бульв. Шевченко Тараса, 16
Всего: упаковка (1)
515,00
Экономия: -82,00 грн
433,00 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 07:00
Запорожье, ул. Маковского Спартака, 5
Всего: упаковка (1)
505,26
Экономия: -65,25 грн
440,01 грн
Народная аптека
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Открыто Закроется через 28 мин
Запорожье, перек. Сагайдачного Петра / Ладожская, 9/12
Всего: упаковка (1)
515,00
Экономия: -82,00 грн
433,00 грн
Аптека интернет цен
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Открыто Закроется в 22:00
Запорожье, перек. Чумаченко / Европейская, 34/16
Всего: упаковка (2)
498,00
Экономия: -65,00 грн
433,00 грн
В других городах:
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, просп. Героев, 23
Всего: упаковка (1)
500,69
Экономия: -42,85 грн
457,84 грн
Не болей
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, ул. 20-летия Победы, 22-Д
Всего: упаковка (1)
470,47
Экономия: -27,47 грн
443,00 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 07:30
Днепр, пл. Соборная, 14-Д
Всего: упаковка (1)
515,92
Экономия: -50,03 грн
465,89 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 07:30
Днепр, ул. Пастера, 2
Всего: упаковка (2)
487,45
Экономия: -31,55 грн
455,90 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, пл. Старомостовая, 3-Д
Всего: упаковка (1)
496,31
Экономия: -39,30 грн
457,01 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:00
Днепр, ул. Калиновая, 14
Всего: упаковка (1)
480,25
Экономия: -22,35 грн
457,90 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, просп. Слобожанский, 68-Б
Всего: упаковка (1)
472,50
Экономия: -21,60 грн
450,90 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется через 28 мин
Днепр, ул. Калиновая, 53-К
Всего: упаковка (2)
477,01
Экономия: -21,11 грн
455,90 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, просп. Мира, 12
Всего: упаковка (2)
476,09
Экономия: -18,71 грн
457,38 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:30
Днепр, просп. Мира, 63-А
Всего: упаковка (1)
475,88
Экономия: -17,93 грн
457,95 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:30
Днепр, пер. Вольный, 2-А
Всего: упаковка (1)
490,82
Экономия: -33,44 грн
457,38 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:00
Новомосковск, пл. Соборна, 2
Всего: упаковка (2)
513,43
Экономия: -41,88 грн
471,55 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Новомосковск, перек. Сучкова / Гетманская, 13/30
Всего: упаковка (1)
485,79
Экономия: -44,24 грн
441,55 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Новомосковск, ул. Сучкова, 19-А
Всего: упаковка (1)
502,99
Экономия: -79,60 грн
423,39 грн