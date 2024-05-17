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Аргетт Спрей спрей накожный, раствор 4 % флакон с дозирующим устройством 25 г с защитным колпачком, №1 - Запорожье (438526) Лекарственный препарат - Цены

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Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 59 аптеках
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, пл. Профсоюзов, 3
Всего: упаковка (1)
195,07
Экономия: -9,45 грн
185,62 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется через 28 мин
Запорожье, просп. Соборный, 148
Всего: упаковка (2)
245,20
Экономия: -43,90 грн
201,30 грн
Аптека бам
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Открыто Закроется через 28 мин
Запорожье, просп. Соборный, 109
Всего: упаковка (7)
203,39
Экономия: -10,03 грн
193,36 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Иванова, 2-Б
Всего: упаковка (1)
194,14
Экономия: -8,52 грн
185,62 грн
1 социальна аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Победы, 119
Всего: упаковка (2)
186,80 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется через 28 мин
Запорожье, ул. Патриотическая, 70
Всего: упаковка (1)
207,39
Экономия: -10,57 грн
196,82 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется через 28 мин
Запорожье, просп. Соборный, 147
Всего: упаковка (1)
211,25
Экономия: -7,95 грн
203,30 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Патриотическая, 68-А
Всего: упаковка (1)
207,84
Экономия: -11,02 грн
196,82 грн
1 социальна аптека
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Закрыто Открывается в 07:00
Запорожье, ул. Сталеваров, 7
Всего: упаковка (4)
250,90
Экономия: -64,10 грн
186,80 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 07:30
Запорожье, просп. Моторостроителей, 64
Всего: упаковка (1)
201,29
Экономия: -8,39 грн
192,90 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Чаривная, 121
Всего: упаковка (1)
225,09
Экономия: -18,08 грн
207,01 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Глазунова / Павлокичкасская, 11/16
Всего: упаковка (1)
194,73
Экономия: -9,11 грн
185,62 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Павлокичкасская, 16-А
Всего: упаковка (1)
220,99
Экономия: -27,63 грн
193,36 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется через 28 мин
Запорожье, ул. Победы, 64
Всего: упаковка (2)
260,50
Экономия: -59,20 грн
201,30 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:00
Запорожье, просп. Соборный, 51
Всего: упаковка (1)
193,99
Экономия: -8,37 грн
185,62 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 171-А
Всего: упаковка (1)
192,16
Экономия: -8,77 грн
183,39 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 58
Всего: упаковка (1)
198,46
Экономия: -12,84 грн
185,62 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Радиаторная, 36
Всего: упаковка (1)
195,94
Экономия: -10,32 грн
185,62 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Павлокичкасская, 59
Всего: упаковка (1)
195,40
Экономия: -9,78 грн
185,62 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Металлургов, 14
Всего: упаковка (1)
187,39 грн