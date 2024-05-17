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Антарес® раствор для инъекций 50 мг/мл ампула 4 мл контурная ячейковая упаковка, пачка, №10 - Запорожье (490658) Лекарственный препарат - Цены

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Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 198 аптеках
Народная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Апухтина Дмитрия, 27
Всего: упаковка (1)
770,00
Экономия: -108,00 грн
662,00 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 07:30
Запорожье, ул. Седова, 1
Всего: упаковка (1)
685,50 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, пл. Профсоюзов, 3
Всего: упаковка (1), ампула (3)
819,70
Экономия: -174,83 грн
644,87 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 152
Всего: упаковка (1), ампула (8)
728,83
Экономия: -61,63 грн
667,20 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 07:00
Запорожье, ул. Гагарина, 4
Всего: упаковка (2)
610,39 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 156
Всего: упаковка (1)
714,99
Экономия: -49,75 грн
665,24 грн
Аптека интернет цен
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Закрыто Открывается в 07:30
Запорожье, просп. Соборный, 129
Всего: упаковка (1)
750,00
Экономия: -88,00 грн
662,00 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется через 28 мин
Запорожье, ул. Украинская, 42
Всего: упаковка (1), ампула (1)
716,10 грн
Аптека интернет цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Украинская, 57
Всего: упаковка (300)
Наличие на 2024-05-20 - 14:00
705,00 грн
Аптека бам
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Открыто Закроется через 28 мин
Запорожье, просп. Соборный, 109
Всего: упаковка (1)
732,99
Экономия: -67,75 грн
665,24 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется через 28 мин
Запорожье, ул. Яценко, 2
Всего: упаковка (1)
686,20 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Иванова, 2-Б
Всего: упаковка (1), ампула (9)
772,92
Экономия: -75,73 грн
697,19 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Иванова, 2-Б
Всего: упаковка (1)
745,00 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 144
Всего: упаковка (1)
692,56 грн
Народная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Рекордная, 32
Всего: упаковка (300)
Наличие на 2024-05-20 - 15:00
705,00 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Патриотическая / Победы, 86/121
Всего: упаковка (1), ампула (6)
771,81
Экономия: -123,89 грн
647,92 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 87/3
Всего: упаковка (1), ампула (9)
726,19
Экономия: -106,26 грн
619,93 грн
1 социальна аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Победы, 119
Всего: упаковка (3), ампула (2)
803,70
Экономия: -117,90 грн
685,80 грн
Народная аптека
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Открыто Закроется в 23:00
Запорожье, ул. Победы, 80
Всего: упаковка (3)
800,00
Экономия: -138,00 грн
662,00 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется через 28 мин
Запорожье, просп. Соборный, 149
Всего: упаковка (1), ампула (8)
788,10
Экономия: -108,58 грн
679,52 грн