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Антарес® раствор для инъекций 50 мг/мл ампула 4 мл контурная ячейковая упаковка, пачка, №10 - Днепр (Днепропетровск) (490658) Лекарственный препарат - Цены

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Днепр (Днепропетровск) (адрес не указан)
Доступно в 293 аптеках
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Каменская, 40
Всего: упаковка (5), ампула (3)
763,72
Экономия: -138,08 грн
625,64 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Каменская, 40-Д
Всего: упаковка (3), ампула (7)
739,18
Экономия: -113,54 грн
625,64 грн
1 социальна аптека
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, просп. Мазепы Ивана, 53-А
Всего: упаковка (1), ампула (8)
783,70
Экономия: -97,90 грн
685,80 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, просп. Мазепы Ивана, 34
Всего: упаковка (1), ампула (7)
955,50
Экономия: -274,40 грн
681,10 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Галицкого Данила, 25
Всего: упаковка (1), ампула (5)
792,15
Экономия: -155,95 грн
636,20 грн
1 социальна аптека
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, ул. Галицкого Данила, 51
Всего: упаковка (1), ампула (6)
826,20
Экономия: -140,40 грн
685,80 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, ул. Ближняя, 31-Г
Всего: упаковка (1), ампула (4)
735,00 грн
Аптека бам
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Ближняя, 31-Б
Всего: упаковка (1)
732,99
Экономия: -67,74 грн
665,25 грн
Региональная аптечная сеть руан
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Открыто Круглосуточно
Днепр, ул. Ближняя, 31
Всего: упаковка (2)
906,90
Экономия: -221,10 грн
685,80 грн
Аптека социальных цен
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Открыто Закроется в 00:00
Днепр, ул. Ближняя, 31
Всего: упаковка (2), ампула (7)
826,50
Экономия: -140,70 грн
685,80 грн
Региональная аптечная сеть руан
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, пл. Новокодацкая, 2
Всего: упаковка (1), ампула (9)
945,70
Экономия: -259,90 грн
685,80 грн
Региональная аптечная сеть руан
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, ул. Коробова, 2
Всего: упаковка (1), ампула (4)
877,10
Экономия: -191,30 грн
685,80 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Рабочая, 152
Всего: упаковка (2), ампула (4)
726,60
Экономия: -101,26 грн
625,34 грн
Региональная аптечная сеть руан
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 32-М
Всего: упаковка (1), ампула (5)
867,30
Экономия: -181,50 грн
685,80 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Коробова, 2-Д
Всего: раствор для инъекций (2)
692,55 грн
Не болей! семья аптек
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Открыто Закроется в 18:00
Днепр, ул. Большая Диевская, 111
Всего: упаковка (5), ампула (6)
736,26
Экономия: -100,79 грн
635,47 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 11
Всего: упаковка (1), ампула (5)
831,43
Экономия: -187,93 грн
643,50 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Большая Диевская, 32-К
Всего: упаковка (2)
695,99
Экономия: -30,74 грн
665,25 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Рабочая, 67
Всего: упаковка (1), ампула (3)
783,23
Экономия: -142,58 грн
640,65 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 32-Ж
Всего: упаковка (1)
614,04 грн