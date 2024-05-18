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Барбовал® капли оральные флакон с пробкой-капельницей 25 мл пачка картонная, №1 - Запорожье (7291) Лекарственный препарат - Цены

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Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 234 аптеках
Народная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Апухтина Дмитрия, 27
Всего: упаковка (2)
67,00
Экономия: -16,00 грн
51,00 грн
Народная аптека
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Закрыто
Запорожье, ул. Седова, 3
Всего: упаковка (6)
62,00
Экономия: -11,00 грн
51,00 грн
Народная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Седова, 3
Всего: упаковка (2)
69,00
Экономия: -18,00 грн
51,00 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 07:30
Запорожье, ул. Седова, 1
Всего: упаковка (6)
54,03 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, пл. Профсоюзов, 3
Всего: упаковка (7)
63,04
Экономия: -10,82 грн
52,22 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 152
Всего: упаковка (5)
58,18
Экономия: -6,78 грн
51,40 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 07:00
Запорожье, ул. Гагарина, 4
Всего: упаковка (9)
54,26 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 156
Всего: упаковка (4)
63,80
Экономия: -11,34 грн
52,46 грн
Аптека интернет цен
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Закрыто Открывается в 07:30
Запорожье, просп. Соборный, 129
Всего: упаковка (6)
62,00
Экономия: -11,00 грн
51,00 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Украинская, 42
Всего: упаковка (4)
50,17 грн
Аптека интернет цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Украинская, 57
Всего: упаковка (4)
62,00
Экономия: -11,00 грн
51,00 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 148
Всего: упаковка (10)
61,40
Экономия: -9,10 грн
52,30 грн
Аптека бам
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 109
Всего: упаковка (5)
60,20
Экономия: -7,74 грн
52,46 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Яценко, 2
Всего: упаковка (6)
52,20 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Иванова, 2-Б
Всего: упаковка (17)
59,51
Экономия: -7,67 грн
51,84 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Иванова, 2-Б
Всего: упаковка (1)
55,19 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 144
Всего: упаковка (4)
54,26 грн
Народная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Рекордная, 32
Всего: упаковка (1)
62,00
Экономия: -11,00 грн
51,00 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Патриотическая / Победы, 86/121
Всего: упаковка (4)
57,44
Экономия: -5,87 грн
51,57 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 87/3
Всего: упаковка (5)
58,07
Экономия: -6,21 грн
51,86 грн