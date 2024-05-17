Все аптеки Украины
ATC-классификацияСРЕДСТВА, ДЕЙСТВУЮЩИЕ НА НЕРВНУЮ СИСТЕМУПСИХОЛЕПТИЧЕСКИЕ СРЕДСТВАСНОТВОРНЫЕ И СЕДАТИВНЫЕ ПРЕПАРАТЫКомбинированные препараты барбитуратовБарбитураты в комбинации с препаратами других группБарбовал®Цены в аптеках

Барбовал® капли оральные флакон с пробкой-капельницей 25 мл пачка картонная, №1 - Одесса (7291) Лекарственный препарат - Цены

  • О препарате
  • Цены
  • Карта
Одесса (адрес не указан)
Доступно в 349 аптеках
Бажаемо здоровья
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Воробьева Академика, 5-Г
Всего: упаковка (52)
48,90 грн
Аптека доброго дня
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Одесса, ул. Грушевского Михаила, 39/4
Всего: упаковка (4)
67,70
Экономия: -15,40 грн
52,30 грн
Аптека акс социальная
Подробнее
Закрыто
Одесса, ул. Неждановой, 32
Всего: упаковка (1)
56,20 грн
Аптека оптовых цен
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Раскидайловская, 67
Всего: упаковка (4)
53,89 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Праведников мира, 23
Всего: упаковка (10)
54,60
Экономия: -1,60 грн
53,00 грн
Аптека акс социальная
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Одесса, ул. Балковская, 30-Б
Всего: упаковка (3)
59,30 грн
Аптекарь
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Одесса, ул. Бугаевская, 21-В
Всего: упаковка (1)
63,90 грн
Мелисса
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Одесса, ул. Косвенная, 10-А
Всего: упаковка (2)
60,80 грн
Колонтаевская
Подробнее
Открыто Закроется в 23:00
Одесса, ул. Колонтаевская, 54
Всего: упаковка (5)
60,80 грн
Аптека акс социальная
Подробнее
Открыто Закроется в 18:00
Одесса, ул. Пишоновская, 20/2
Всего: упаковка (2)
58,30 грн
Аптека акс социальная
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Одесса, ул. Колонтаевская, 12
Всего: упаковка (3)
56,20 грн
Аптека шар@
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Одесса, перек. Новосельского / Торговая, 54/38
Всего: упаковка (9)
62,40
Экономия: -7,01 грн
55,39 грн
Аптека акс социальная
Подробнее
Открыто Закроется в 19:00
Одесса, ул. Старопортофранковская, 67/69
Всего: упаковка (5)
59,00 грн
Бажаемо здоровья
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Нежинская, 25
Всего: упаковка (57)
49,90 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Нежинская, 29
Всего: упаковка (2)
57,54
Экономия: -3,64 грн
53,90 грн
Подорожник
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Одесса, ул. Садиковская, 25
Всего: упаковка (5)
70,00
Экономия: -17,54 грн
52,46 грн
Софья
Подробнее
Открыто Закроется в 18:00
Одесса, ул. Толстого Льва, 32
Всего: упаковка (3)
60,80 грн
Аптека оптовых цен
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Пастера, 12
Всего: упаковка (5)
52,13 грн
Бажаемо здоровья
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Пастера, 14
Всего: упаковка (52)
48,90 грн
Аптека акс социальная
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Одесса, ул. Михайловская, 8/4
Всего: упаковка (2)
59,30 грн