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Барбовал® капли оральные флакон с пробкой-капельницей 25 мл пачка картонная, №1 - Днепр (Днепропетровск) (7291) Лекарственный препарат - Цены

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Днепр (Днепропетровск) (адрес не указан)
Доступно в 309 аптеках
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Каменская, 40
Всего: упаковка (27)
60,55
Экономия: -7,63 грн
52,92 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Каменская, 40-Д
Всего: упаковка (16)
59,34
Экономия: -6,40 грн
52,94 грн
1 социальна аптека
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, просп. Мазепы Ивана, 53-А
Всего: упаковка (16)
58,00
Экономия: -5,00 грн
53,00 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, просп. Мазепы Ивана, 34
Всего: упаковка (9)
67,70
Экономия: -15,30 грн
52,40 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Галицкого Данила, 25
Всего: упаковка (11)
59,15
Экономия: -7,78 грн
51,37 грн
1 социальна аптека
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, ул. Галицкого Данила, 51
Всего: упаковка (16)
60,80
Экономия: -7,80 грн
53,00 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, ул. Ближняя, 31-Г
Всего: упаковка (3)
54,00 грн
Аптека бам
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Ближняя, 31-Б
Всего: упаковка (5)
60,20
Экономия: -7,74 грн
52,46 грн
Региональная аптечная сеть руан
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Открыто Круглосуточно
Днепр, ул. Ближняя, 31
Всего: упаковка (13)
64,80
Экономия: -11,80 грн
53,00 грн
Аптека социальных цен
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Открыто Закроется в 00:00
Днепр, ул. Ближняя, 31
Всего: упаковка (11)
60,80
Экономия: -7,80 грн
53,00 грн
Региональная аптечная сеть руан
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, пл. Новокодацкая, 2
Всего: упаковка (19)
67,10
Экономия: -14,10 грн
53,00 грн
Региональная аптечная сеть руан
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, ул. Коробова, 2
Всего: упаковка (8)
63,10
Экономия: -10,10 грн
53,00 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Рабочая, 152
Всего: упаковка (18)
56,05
Экономия: -4,73 грн
51,32 грн
Региональная аптечная сеть руан
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 32-М
Всего: упаковка (13)
62,60
Экономия: -9,60 грн
53,00 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Коробова, 2-Д
Всего: упаковка (5)
54,26 грн
Не болей! семья аптек
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, ул. Большая Диевская, 111
Всего: упаковка (5)
58,90
Экономия: -6,58 грн
52,32 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 11
Всего: упаковка (10)
63,93
Экономия: -12,07 грн
51,86 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Большая Диевская, 32-К
Всего: упаковка (4)
59,51
Экономия: -7,05 грн
52,46 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Рабочая, 67
Всего: упаковка (10)
60,57
Экономия: -8,32 грн
52,25 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 32-Ж
Всего: упаковка (32)
47,30 грн