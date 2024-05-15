К сожалению, препарат в аптеках города Харьков не найдено

В других городах:

1 социальна аптека Подробнее Закрыто Открывается в 08:00 График работы Первомайский, м-н 1/2, 29 Всего: упаковка (3) 89,00 грн Забронировать

1 социальна аптека Подробнее Закрыто Открывается в 08:00 График работы Лозовая, ул. Благовещенская, 13 Всего: упаковка (2) 89,00 грн Забронировать

1 социальна аптека Подробнее Закрыто Открывается в 08:00 График работы Лозовая, м-н 2-й, 38 Всего: упаковка (2) 89,00 грн Забронировать

1 социальна аптека Подробнее Закрыто Открывается в 08:00 График работы Лозовая, м-н 1-й, 23 Всего: упаковка (1) 89,00 грн Забронировать

Региональная аптечная сеть руан Подробнее Закрыто Открывается в 08:00 График работы Перещепино, м-н Кольчинский, 6 Всего: упаковка (2) 89,00 грн Забронировать

Аптека доброго дня Подробнее Закрыто Открывается в 07:30 График работы Полтава, ул. Сенная, 32 Всего: упаковка (8) 89,00 грн Забронировать

1 социальна аптека Подробнее Закрыто Открывается в 08:00 График работы Полтава, ул. Великотырновская, 35/2 Всего: упаковка (2) 89,00 грн Забронировать

Региональная аптечная сеть руан Подробнее Закрыто Открывается в 08:00 График работы Юрьевка, ул. Центральная, 102-В Всего: упаковка (2) 89,00 грн Забронировать

Региональная аптечная сеть руан Подробнее Закрыто Открывается в 07:00 График работы Магдалиновка, ул. Центральная, 14 Всего: упаковка (2) 89,00 грн Забронировать

Аптека доброго дня Подробнее Открыто Закроется через 31 мин График работы Терновка, ул. Харьковская, 26 Всего: упаковка (4) 89,00 грн Забронировать

Аптека доброго дня Подробнее Закрыто Открывается в 08:00 График работы Павлоград, ул. Независимости, 166 Всего: упаковка (3) 89,00 грн Забронировать

Региональная аптечная сеть руан Подробнее Закрыто Открывается в 07:00 График работы Павлоград, ул. Центральная, 75 Всего: упаковка (1) 89,00 грн Забронировать

1 социальна аптека Подробнее Открыто Закроется через 31 мин График работы Новомосковск, ул. Сучкова, 36 Всего: упаковка (1) 89,00 грн Забронировать

Региональная аптечная сеть руан Подробнее Закрыто Открывается в 08:00 График работы Павлоград, ул. Преображенская, 5/63 Всего: упаковка (3) 89,00 грн Забронировать

1 социальна аптека Подробнее Открыто Закроется через 31 мин График работы Новомосковск, ул. Гетманская, 20 Всего: упаковка (1) 89,00 грн Забронировать

1 социальна аптека Подробнее Закрыто Открывается в 07:30 График работы Павлоград, ул. Станкостроителей, 8/3 Всего: упаковка (2) 89,00 грн Забронировать

Аптека доброго дня Подробнее Закрыто Открывается в 08:00 График работы Петропавловка, ул. Соборная, 19 Всего: упаковка (2) 89,00 грн Забронировать

1 социальна аптека Подробнее Закрыто Открывается в 08:00 График работы Царичанка, ул. Первомайская, 2 Всего: упаковка (2) 89,00 грн Забронировать

1 социальна аптека Подробнее Открыто Закроется через 31 мин График работы Подгородное, ул. Шоссейная, 74 Всего: упаковка (1) 89,00 грн Забронировать

Аптека доброго дня Подробнее Открыто Закроется через 31 мин График работы Подгородное, ул. Центральная, 2 Всего: упаковка (2) 89,00 грн Забронировать