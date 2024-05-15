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BABARIA ГЕЛЬ - АНТИСЕПТИК ДЛЯ РУК С ВАНИЛЬЮ И АРГАНОВЫМ МАСЛОМ 50 мл - Харьков (790444) Лекарственный препарат - Цены

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Харьков (адрес не указан)
К сожалению, препарат в аптеках города Харьков не найдено
В других городах:
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Независимости, 7
Всего: упаковка (1)
89,00 грн
1 социальна аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Лозовая, ул. Благовещенская, 13
Всего: упаковка (2)
89,00 грн
1 социальна аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Лозовая, м-н 2-й, 38
Всего: упаковка (2)
89,00 грн
1 социальна аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Лозовая, м-н 1-й, 23
Всего: упаковка (2)
89,00 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется через 31 мин
Полтава, ул. Зеньковская, 6/1-А
Всего: упаковка (1)
89,00 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 07:30
Полтава, ул. Сенная, 32
Всего: упаковка (3)
89,00 грн
Региональная аптечная сеть руан
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Закрыто Открывается в 07:00
Магдалиновка, ул. Центральная, 14
Всего: упаковка (3)
89,00 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется через 31 мин
Терновка, ул. Харьковская, 26
Всего: упаковка (2)
89,00 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 08:00
Павлоград, ул. Независимости, 166
Всего: упаковка (1)
89,00 грн
1 социальна аптека
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Открыто Закроется через 31 мин
Новомосковск, ул. Сучкова, 36
Всего: упаковка (1)
89,00 грн
Региональная аптечная сеть руан
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Открыто Закроется через 31 мин
Новомосковск, ул. Белой Зины, 2
Всего: упаковка (1)
89,00 грн
1 социальна аптека
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Открыто Закроется через 31 мин
Новомосковск, ул. Гетманская, 20
Всего: упаковка (1)
89,00 грн
Региональная аптечная сеть руан
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Закрыто Открывается в 07:00
Новомосковск, пл. Соборна, 2-А
Всего: упаковка (2)
89,00 грн
1 социальна аптека
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Закрыто Открывается в 07:30
Павлоград, ул. Станкостроителей, 8/3
Всего: упаковка (2)
89,00 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 08:00
Петропавловка, ул. Соборная, 19
Всего: упаковка (2)
89,00 грн
1 социальна аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Царичанка, ул. Первомайская, 2
Всего: упаковка (5)
89,00 грн
1 социальна аптека
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Открыто Закроется через 31 мин
Подгородное, ул. Шоссейная, 74
Всего: упаковка (2)
89,00 грн
Региональная аптечная сеть руан
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Закрыто Открывается в 08:00
Александровка, ул. Центральная, 2-Г
Всего: упаковка (1)
89,00 грн
1 социальна аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Слобожанское, ул. Строителей, 16-А
Всего: упаковка (2)
89,00 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется через 31 мин
Слобожанское, ул. Сухомлинского Василия, 44
Всего: упаковка (1)
89,00 грн