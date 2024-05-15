К сожалению, препарат в аптеках города Харьков не найдено

В других городах:

1 социальна аптека Подробнее Закрыто Открывается в 07:30 График работы Карловка, ул. Полтавский Шлях, 46 Всего: упаковка (2) 129,00 грн Забронировать

1 социальна аптека Подробнее Закрыто Открывается в 08:00 График работы Лозовая, ул. Благовещенская, 13 Всего: упаковка (3) 129,00 грн Забронировать

Аптека доброго дня Подробнее Закрыто Открывается в 07:30 График работы Полтава, ул. Шевченко Тараса, 27 Всего: упаковка (1) 129,00 грн Забронировать

1 социальна аптека Подробнее Закрыто Открывается в 08:00 График работы Полтава, ул. Великотырновская, 35/2 Всего: упаковка (2) 129,00 грн Забронировать

1 социальна аптека Подробнее Открыто Закроется через 32 мин График работы Новомосковск, ул. Сучкова, 36 Всего: упаковка (1) 129,00 грн Забронировать

1 социальна аптека Подробнее Закрыто Открывается в 07:30 График работы Павлоград, ул. Станкостроителей, 8/3 Всего: упаковка (2) 129,00 грн Забронировать

Аптека доброго дня Подробнее Закрыто Открывается в 08:00 График работы Петропавловка, ул. Соборная, 19 Всего: упаковка (1) 129,00 грн Забронировать

1 социальна аптека Подробнее Закрыто Открывается в 08:00 График работы Царичанка, ул. Первомайская, 2 Всего: упаковка (1) 129,00 грн Забронировать

1 социальна аптека Подробнее Закрыто Открывается в 08:00 График работы Слобожанское, ул. Строителей, 16-А Всего: упаковка (1) 129,00 грн Забронировать

Аптека доброго дня Подробнее Открыто Закроется через 32 мин График работы Слобожанское, ул. Сухомлинского Василия, 44 Всего: упаковка (1) 129,00 грн Забронировать

1 социальна аптека Подробнее Закрыто Открывается в 07:30 График работы Першотравенск, ул. Независимости, 3 Всего: упаковка (2) 129,00 грн Забронировать

Региональная аптечная сеть руан Подробнее Закрыто Открывается в 07:00 График работы Петриковка, просп. Калнышевского Петра, 28 Всего: упаковка (2) 129,00 грн Забронировать

1 социальна аптека Подробнее Открыто Закроется через 32 мин График работы Днепр, ул. Калиновая, 82-Б Всего: упаковка (1) 129,00 грн Забронировать

Региональная аптечная сеть руан Подробнее Открыто Закроется через 32 мин График работы Днепр, просп. Слобожанский, 73 Всего: упаковка (1) 129,00 грн Забронировать

1 социальна аптека Подробнее Открыто Закроется через 32 мин График работы Днепр, ул. Семафорная, 26 Всего: упаковка (2) 129,00 грн Забронировать

1 социальна аптека Подробнее Открыто Закроется через 32 мин График работы Днепр, ул. Харьковская, 7 Всего: упаковка (2) 129,00 грн Забронировать

1 социальна аптека Подробнее Закрыто Открывается в 07:00 График работы Днепр, пл. Вокзальная, 3 Всего: упаковка (1) 129,00 грн Забронировать

1 социальна аптека Подробнее Закрыто Открывается в 07:00 График работы Синельниково, ул. Садовая, 2-А Всего: упаковка (2) 129,00 грн Забронировать

1 социальна аптека Подробнее Закрыто Открывается в 08:00 График работы Днепр, просп. Мазепы Ивана, 53-А Всего: упаковка (2) 129,00 грн Забронировать

Региональная аптечная сеть руан Подробнее Открыто Закроется через 32 мин График работы Днепр, пер. Парусный, 14-А Всего: упаковка (1) 129,00 грн Забронировать