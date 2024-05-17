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BABARIA ГЕЛЬ - АНТИСЕПТИК ДЛЯ РУК С ХЛОПКОМ И МАСЛОМ ШИПОВНИКА 100 мл - Запорожье (721091) Лекарственный препарат - Цены

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Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 9 аптеках
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется через 29 мин
Запорожье, просп. Соборный, 148
Всего: упаковка (3)
129,00 грн
1 социальна аптека
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Закрыто Открывается в 07:00
Запорожье, ул. Сталеваров, 7
Всего: упаковка (1)
129,00 грн
1 социальна аптека
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Закрыто Открывается в 07:00
Запорожье, ул. Почтовая, 27/29
Всего: упаковка (2)
129,00 грн
1 социальна аптека
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Открыто Закроется через 29 мин
Запорожье, просп. Соборный, 18-А
Всего: упаковка (2)
129,00 грн
1 социальна аптека
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Открыто Закроется через 29 мин
Запорожье, ул. Ладожская, 18-В
Всего: упаковка (2)
129,00 грн
1 социальна аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Сытова, 4-А
Всего: упаковка (2)
129,00 грн
1 социальна аптека
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Закрыто Открывается в 07:00
Запорожье, шоссе Ореховское, 10-Г
Всего: упаковка (2)
129,00 грн
1 социальна аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Запорожского казачества, 27
Всего: упаковка (2)
129,00 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Сорочинская, 9-Б
Всего: упаковка (2)
129,00 грн
В других городах:
Региональная аптечная сеть руан
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Закрыто Открывается в 08:00
Марганец, ул. Киевская, 145
Всего: упаковка (2)
129,00 грн
Региональная аптечная сеть руан
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Закрыто Открывается в 08:00
Соленое, ул. Гагарина Юрия, 30-Б
Всего: упаковка (1)
129,00 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 08:00
Синельниково, ул. Садовая, 106
Всего: упаковка (1)
129,00 грн
1 социальна аптека
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Закрыто Открывается в 07:00
Синельниково, ул. Садовая, 2-А
Всего: упаковка (1)
129,00 грн
Региональная аптечная сеть руан
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Открыто Закроется через 29 мин
Днепр, ж/м Тополь-2, 28
Всего: упаковка (1)
129,00 грн
1 социальна аптека
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Закрыто Открывается в 07:30
Днепр, ул. Роторная, 21
Всего: упаковка (1)
129,00 грн
Региональная аптечная сеть руан
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Закрыто Открывается в 07:30
Днепр, ул. 20-летия Победы, 23
Всего: упаковка (4)
129,00 грн
Региональная аптечная сеть руан
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Закрыто Открывается в 07:30
Днепр, просп. Хмельницкого Богдана, 119
Всего: упаковка (1)
129,00 грн
Региональная аптечная сеть руан
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, просп. Героев, 3
Всего: упаковка (2)
129,00 грн
1 социальна аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, просп. Науки, 171
Всего: упаковка (1)
129,00 грн
Региональная аптечная сеть руан
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, просп. Науки, 98
Всего: упаковка (1)
129,00 грн