К сожалению, препарат в аптеках города Харьков не найдено

В других городах:

1 социальна аптека Подробнее Закрыто Открывается в 08:00 График работы Первомайский, м-н 1/2, 29 Всего: упаковка (1) 129,00 грн Забронировать

1 социальна аптека Подробнее Закрыто Открывается в 07:30 График работы Карловка, ул. Полтавский Шлях, 46 Всего: упаковка (2) 129,00 грн Забронировать

1 социальна аптека Подробнее Закрыто Открывается в 08:00 График работы Лозовая, ул. Благовещенская, 13 Всего: упаковка (2) 129,00 грн Забронировать

1 социальна аптека Подробнее Закрыто Открывается в 08:00 График работы Лозовая, м-н 2-й, 38 Всего: упаковка (1) 129,00 грн Забронировать

1 социальна аптека Подробнее Закрыто Открывается в 08:00 График работы Лозовая, м-н 1-й, 28 Всего: упаковка (2) 129,00 грн Забронировать

Аптека доброго дня Подробнее Закрыто Открывается в 08:00 График работы Полтава, ул. Соборности, 64-Б Всего: упаковка (1) 129,00 грн Забронировать

Аптека доброго дня Подробнее Открыто Закроется через 33 мин График работы Полтава, ул. Зеньковская, 6/1-А Всего: упаковка (3) 129,00 грн Забронировать

Аптека доброго дня Подробнее Открыто Закроется через 33 мин График работы Полтава, ул. Героев ОУН, 26 Всего: упаковка (3) 129,00 грн Забронировать

Региональная аптечная сеть руан Подробнее Закрыто Открывается в 08:00 График работы Черкасское, ул. Лесная, 9-Б Всего: упаковка (1) 129,00 грн Забронировать

Аптека доброго дня Подробнее Открыто Закроется через 33 мин График работы Терновка, ул. Харьковская, 26 Всего: упаковка (1) 129,00 грн Забронировать

Аптека доброго дня Подробнее Закрыто Открывается в 08:00 График работы Павлоград, ул. Независимости, 166 Всего: упаковка (1) 129,00 грн Забронировать

Региональная аптечная сеть руан Подробнее Закрыто Открывается в 08:00 График работы Павлоград, ул. Преображенская, 5/63 Всего: упаковка (2) 129,00 грн Забронировать

1 социальна аптека Подробнее Открыто Закроется через 33 мин График работы Новомосковск, ул. Гетманская, 20 Всего: упаковка (2) 129,00 грн Забронировать

Региональная аптечная сеть руан Подробнее Закрыто Открывается в 07:00 График работы Новомосковск, пл. Соборна, 2-А Всего: упаковка (1) 129,00 грн Забронировать

1 социальна аптека Подробнее Закрыто Открывается в 07:30 График работы Павлоград, ул. Станкостроителей, 8/3 Всего: упаковка (1) 129,00 грн Забронировать

Аптека доброго дня Подробнее Закрыто Открывается в 08:00 График работы Петропавловка, ул. Соборная, 19 Всего: упаковка (2) 129,00 грн Забронировать

Аптека доброго дня Подробнее Открыто Закроется через 33 мин График работы Подгородное, ул. Центральная, 2 Всего: упаковка (2) 129,00 грн Забронировать

Региональная аптечная сеть руан Подробнее Закрыто Открывается в 08:00 График работы Александровка, ул. Центральная, 2-Г Всего: упаковка (1) 129,00 грн Забронировать

1 социальна аптека Подробнее Закрыто Открывается в 08:00 График работы Слобожанское, ул. Строителей, 16-А Всего: упаковка (1) 129,00 грн Забронировать

Аптека доброго дня Подробнее Открыто Закроется через 33 мин График работы Слобожанское, ул. Сухомлинского Василия, 44 Всего: упаковка (1) 129,00 грн Забронировать