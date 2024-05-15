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Косметические средстваСредства по уходу за теломСредства по уходу за кожей рукBABARIA ГЕЛЬ - АНТИСЕПТИК ДЛЯ РУК С МИНЕРАЛАМИ И ГИАЛУРОНОВОЙ КИСЛОТОЙЦены в аптеках

BABARIA ГЕЛЬ - АНТИСЕПТИК ДЛЯ РУК С МИНЕРАЛАМИ И ГИАЛУРОНОВОЙ КИСЛОТОЙ 100 мл - Днепр (Днепропетровск) (721085) Лекарственный препарат - Цены

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Днепр (Днепропетровск) (адрес не указан)
Доступно в 23 аптеках
1 социальна аптека
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, просп. Мазепы Ивана, 53-А
Всего: упаковка (2)
129,00 грн
1 социальна аптека
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, ул. Галицкого Данила, 51
Всего: упаковка (2)
129,00 грн
Региональная аптечная сеть руан
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, пл. Новокодацкая, 2
Всего: упаковка (1)
129,00 грн
Региональная аптечная сеть руан
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, ул. Коробова, 2
Всего: упаковка (1)
129,00 грн
1 социальна аптека
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, пл. Вокзальная, 1
Всего: упаковка (1)
129,00 грн
Региональная аптечная сеть руан
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, пер. Парусный, 14-А
Всего: упаковка (1)
129,00 грн
Региональная аптечная сеть руан
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, просп. Яворницкого Дмитрия, 113
Всего: упаковка (2)
129,00 грн
Региональная аптечная сеть руан
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, просп. Леси Украинки, 19
Всего: упаковка (1)
129,00 грн
1 социальна аптека
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, просп. Хмельницкого Богдана, 8
Всего: упаковка (1)
129,00 грн
1 социальна аптека
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, просп. Науки, 171
Всего: упаковка (1)
129,00 грн
Региональная аптечная сеть руан
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, просп. Науки, 98
Всего: упаковка (2)
129,00 грн
Региональная аптечная сеть руан
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, просп. Хмельницкого Богдана, 119
Всего: упаковка (2)
129,00 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, ул. Солнечная Набережная, 2
Всего: упаковка (2)
129,00 грн
1 социальна аптека
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, ул. Набережная Победы, 86-Д
Всего: упаковка (1)
129,00 грн
Региональная аптечная сеть руан
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, просп. Героев, 3
Всего: упаковка (2)
129,00 грн
Региональная аптечная сеть руан
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, ж/м Тополь-2, 28
Всего: упаковка (1)
129,00 грн
1 социальна аптека
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, ул. Калиновая, 82-Б
Всего: упаковка (1)
129,00 грн
Региональная аптечная сеть руан
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, просп. Слобожанский, 73
Всего: упаковка (2)
129,00 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Старый Шлях, 7-А
Всего: упаковка (1)
129,00 грн
1 социальна аптека
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, ул. Семафорная, 26
Всего: упаковка (2)
129,00 грн